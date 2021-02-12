林右昌赴基隆慶安宮參拜，祈求來年好運氣。（摘自林右昌UChange臉書粉絲專頁）

昨晚是除夕夜，基隆市長林右昌在晚間11點到慶安宮、奠濟宮上香祈福，並抽出代表士農工商的牛年籤詩，而林右昌在奠濟宮抽商籤擲筊時，竟擲出了立筊，令信眾興奮萬分，現場更有人驚嘆，就像是要帶領「商業」直直起飛一樣，牛轉乾坤、令人驚奇。廟方更直言，「從未見過！」

隱身在基隆廟口夜市的「奠濟宮」擁有百年歷史，廟內供奉開漳聖王，林右昌除夕夜到「奠濟宮」祭拜擲筊抽籤，並由基隆市副議長林沛祥依照「士農工商」順序抽籤，林右昌負責擲筊，在最後的商籤擲筊時擲出立筊，一旁信眾嘖嘖稱奇，林右昌也說這十分罕見，他頭一次擲出立筊，還請秘書幫忙拍照。

商運籤的籤詩為「一春萬事苦憂煎，夏裏營求始帖然，更遇秋成冬至後，恰如騎鶴與腰纏」，不少信徒解籤說，「基隆的商業運勢即將再度翻身，牛轉乾坤」。在第一支士運籤，林右昌一擲擲出聖筊，第二支的農運籤，林右昌連擲7筊，最後才擲出聖筊；而工運籤與商籤都十分順利。

林右昌表示，自己非常感謝慶安宮媽祖與諸位神明的庇佑，讓新冠肺炎疫情，在國內能有效的控制，所有基隆市民能較舒坦的生活，除了是因為大家的全力配合，更要感謝這些神明的庇護，他期望疫情早日遠離，讓人民早日恢復正常生活。

林右昌也在臉書發文指出，「在基隆奠濟宮除夕擲筊，最後一筊居然出現了聖杯跟立筊結合，大家都嘖嘖稱奇！廟方說，從未見過！」不少網友也紛紛留言說，「右昌市長的努力神明掛保證」、「市長翻轉建設基隆，神明都看到了」。

(中時 )