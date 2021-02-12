科技新貴每逢農曆春節年終獎金動輒上百萬，讓人羡慕不已，一名在知名半導體公司上班的男網友，今年領了八個月年終獎金，他也很大方包給女友一個代表一路發的「16萬8000」大紅包，本以為女友會很開心，沒想到對方卻擺出臭臉對他說：「連你的年終一半都不到」，2人因此陷入冷戰，讓他不知如何是好，只好發文向網友求助。

這名科技新貴在臉書匿名網頁「靠北女友2.0」發文，內文一開頭就說：「包給女友的紅包，有規定要年終的一半？想不到會因為紅包與女友冷戰」。原PO接著寫道，他今年年終約8個月，本來打算包給女友16萬8千元大紅包讓她驚喜「結果女友知道後反而臭臉的說：包給她的數目連年終一半都不到，這樣她要怎麼包給家人？」

原PO包16萬8000元紅包給女友卻換來對方臭臉，無奈發文向網友求助。 （圖／翻攝自靠北女友2.0）

原PO表示，2人現在正在為了紅包要不要提高到一半陷入冷戰，因為對方是初戀，所以不知道紅包的行情是多少，只好發文問網友「真的要給年終的一半嗎？」。

網友看到貼文一面倒大罵原PO女友，還有人勸放生「女友又不是老婆，有包就要偷笑了還嫌不夠，快放生吧！」、「不要放生，你會害到其他人」、「包87元，不能再多了」。還有女網友看到原PO大方包了16萬8千元紅包，留言詢問「你有要換女友嗎？」、「我願意當你的第2任」、「如果我是你女友，只要6萬8就好」。

(中時新聞網)