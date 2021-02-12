委內瑞拉中央銀行今天表示，委國在2020年終時，通貨膨脹為3000%。

委內瑞拉這個富藏石油的國家，深陷現代史上最嚴重經濟危機，已連續第7年經濟衰退。

法新社報導，委內瑞拉嚴重缺糧、醫藥不足，甚至連最基本的衛生紙、肥皂都缺。

央行表示，委內瑞拉2019年通膨率為9585%。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100212

(中央社)