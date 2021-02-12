委內瑞拉2020年通膨達30倍 嚴重缺糧 15:172021/02/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 委內瑞拉中央銀行今天表示，委國在2020年終時，通貨膨脹為3000%。 委內瑞拉這個富藏石油的國家，深陷現代史上最嚴重經濟危機，已連續第7年經濟衰退。 法新社報導，委內瑞拉嚴重缺糧、醫藥不足，甚至連最基本的衛生紙、肥皂都缺。 央行表示，委內瑞拉2019年通膨率為9585%。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100212 OTT端年菜 花小錢看到飽 BBC世界新聞遭陸禁播 英外交部抗議 (中央社) #委內瑞拉 #經濟 #2020 #2020年 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美晶片狂下單台積電 美企21巨頭求拜登做一件事 13:442021/02/12 財經 陸外交部多次點名斥責BBC炮製假新聞 11:082021/02/12 兩岸 陸反制！拒BBC世界新聞台在中國境內落地、網站被封 11:002021/02/12 兩岸 除夕當天現做年菜 福華銷售冠軍今年業績增兩成 12:052021/02/12 財經 鼠 旺運關鍵 成就滿分幸運年 04:102021/02/12 財經要聞 美企前CEO一句話 網暴動：台積電年後衝700 00:032021/02/12 財經 蕭美琴進美國務院 晤亞太代助卿 04:102021/02/12 焦點要聞 過年不打烊 盧秀燕慰勞1999專線人員 14:322021/02/12 寶島 諾貝爾究竟多有錢 獎金發了120年始終花不完 13:272021/02/12 歷史 遭川普追殺2年 華為手機大陸銷量超驚人 打趴蘋果 09:002021/02/12 財經 大年初一走春去 花蓮景點湧人潮 14:542021/02/12 寶島 國際熱門新聞 川普新冠病情比已知更嚴重 出現重大急症 一度考慮裝呼吸器 - 政治圈 BBC世界新聞遭陸禁播 英外交部抗議 - 國際 - 中央社 受夠川普勢力 上百共和黨人擬創反川第三大黨 - 國際 80人受困油罐車缺氧 移民向德州警求救：我們快死了 - 政治圈 - 中央社 影》連續「碰碰碰」！美公路重大車禍 133車連環撞釀6死 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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