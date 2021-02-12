農曆春節來臨，許多民眾想藉機試試新年的手氣，都會前往彩券行購買樂透、刮刮樂，投資達人、Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭也在除夕這天買下整本刮刮樂，結果出爐讓他直呼「仔細尋思，炒股健康很多」。

謝孟恭11日在臉書粉絲專業「股癌 Gooaye」發文指出，前幾天他才發了刮刮樂的期望值文，「今天仍然去找皮肉痛，無聊真的很可怕會想自殘。」他表示自己買了一本18張的2000元刮刮樂，花了3萬6千元；第一輪刮中了2萬2千元，把這些錢再換了11張刮刮樂上訴，第2輪中2萬3千元，因有超過萬元獎項，扣完稅後實拿2萬960元，再換了10張，剩下的零錢全拿去買樂透。

謝孟恭表示，第3輪中了5800元，但他已經不想再回彩券行，「手他X刮到快抽筋，待會只刮 QRcode 直接收尾剩的零錢捐掉。」他也在文末有感而發，，「仔細尋思，炒股健康很多」。

(中時新聞網)