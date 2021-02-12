全台各大廟宇陸續抽「國運籤」預測2021國運，北市大龍峒保安宮抽中「中籤」，建議明年先以更保守的態度，顧穩全局才可把握大局；台南北門南鯤鯓代天府抽出「中上籤」，指「凶事脫出化成吉」。對此，總統府發言人張惇涵表示，國家的運勢取決於全體國民的共同努力。

張惇涵表示，在民主台灣，不同廟宇的不同籤詩，正是台灣多元的民俗展現。但就像台灣俗諺說的「也著神，也著人」，國家的運勢取決於全體國民的共同努力。

張惇涵表示，執政團隊不會因為抽到好籤或壞籤，而有所鬆懈或氣餒；即便是去年有廟宇抽不出籤，但事實證明，憑藉台灣人民的集體團結意志，共同讓台灣挺過疫情的挑戰，成為國際社會面對疫情的希望之光。

張惇涵表示，就像蔡總統春節談話的期許，我們一起度過了實屬不易的鼠年，期盼台灣人民也都能夠像去年一樣，團結真有力，我們一起來扭轉疫情、牛轉乾坤，經濟更繁榮、景氣更暢旺。

(中時 )