大聯盟本月發出備忘錄給各球團總管、球具經理，表示未來的比賽用球將會「稍微」經過調整。球員們(特別是投手)老早就質疑近幾季的「彈力球」問題，這份備忘錄無疑是不打自招，引來球員譏諷。美媒《運動畫刊》更引用研究報告指出「抓到了！大聯盟在2019年9月至2020年1月生產的球有問題。」

賽揚獎左投普萊斯(David Price)推文：「大聯盟現在要把球變重了？他們不是說沒有彈力球嗎？哈哈，我們投手早就知道了，那些球聽起來和摸起來都不一樣，很高興看到他們換回原本的球。」

根據分析，「彈力球」的球芯重量124.83克，已經偏離了「正常球」的126至128克範圍，這讓球旋轉時較不易晃動，更適合「飛行」。在包裹球芯的內層毛線，「彈力球」的50.88克也比「正常球」的54.3克明顯更輕。一些比較精明的投手已經察覺了，像是韋藍德(Justin Verlander)在2019年公開大罵：「百億美元的大公司搞這種小動作，別以為我們都是白癡！」

不過一般來說，球拿在手上的差距非常細微，這是有些人冒著失去飯碗的風險，把相當數量的比賽用球「偷運出去」給實驗室才研究出來的。報告中懷疑「彈力球」是因為生產環節的乾燥程序遭到刻意更改，其原意可能是為提升工廠的棒球產量而不是製造全壘打。大聯盟自知無法隱瞞偷改球的事實，現在發備忘錄大概只是為了止血。

(中時新聞網)