新開幕的卡滋爆米花觀光工廠樂園，園區內不只有專人導覽的DIY體驗、互動遊戲挑戰外，還有多種口味的爆米花讓民眾可以免費品嚐。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

新北觀光工場香帥蛋糕芋製所，新春期間開放免費參觀與品嚐蛋糕。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市25家觀光工廠將在初二起陸續開館，各館推出限定優惠迎春節，從吹製玻璃DIY、爆米花樂園、小小烘焙師親子體驗琳瑯滿目，還有紅包抽獎、滿額贈禮、商品折扣等優惠；經發局長何怡明表示，各具特色的觀光工廠與新北市小吃、古蹟、廟宇、自然風光結合，絕對是春節親子出遊首選。

經發局介紹，去年新開幕的卡滋爆米花觀光工廠樂園，園區內不只有專人導覽的DIY體驗、互動遊戲挑戰外，還有多種口味的爆米花讓民眾可以免費品嚐，新年期間也特別提供桶裝爆米花買5送1優惠；聖瑪莉丹麥麵包莊園除了提供免費試吃美味麵包外，還能讓小朋友體驗小小烘焙師，體驗好吃又好玩的課程，以及VR虛擬實境觀看麵包製程，春節商品更提供2件88折優惠價，歡迎民眾到現場搶購。

若是喜歡優閒愜意的長青族，環境復古又清幽的台灣農林大寮茶文館免費入館參觀，並提供免費試喝茶品；若是情侶新春約會，可以選擇有浪漫美拍場景的琉傳天下琉星花園，一邊體驗吹製玻璃DIY一邊感受1千多度的熱情，在美麗花園內輕鬆自在地度假後，還可順道到天元宮走春賞櫻花，新年期間提供好神系列商品特價。

新北市觀光工廠準備各種超值的好康優惠，連淨綠色科技概念館免費參觀與DIY體驗、香帥蛋糕芋製所免費參觀與品嚐蛋糕、手信坊創意和菓子文化館免費參觀與消費滿千折百、王子創意文具國滿20元即可抽紅包抽抽樂、許新旺陶瓷紀念博物館打卡按讚抽限量紅包、吳福洋襪子故事館百年手搖機DIY課程送開運好襪。

此外，阮的肉干產業概念館肉干紅包盒特價、維格餅家鳳梨酥夢工場滿666元贈古早味鳳黃酥1盒、茶山房肥皂文化體驗館限定皂品第2件半價、愛皮嘻時尚文創工坊精品商品5折起、玉美人孕婦裝觀光工廠服飾商品特價99元起、新北市觀光工廠過年營業時間與春節優惠活動一次幫您網羅，可上新北市經發局網站查詢。

經發局表示，新北市多達25家的觀光工廠及產業文化館，結合新北市的小吃、古蹟、廟宇、自然風光，非常適合全家走春出遊，疫情期間新北市觀光工廠積極配合防疫措施，除要求工作人員一律配戴口罩、針對入館民眾進行額溫管制與酒精消毒外，並定時環境消毒，讓大家安心玩、安心購。

(中時 )