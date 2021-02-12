上百名共和黨人5日召開線上會議，商討脫離共和黨、另組「反川普」的第三大黨。

即便大批川粉支持者闖入國會滋事，讓美國前總統川普狼狽下台，至今川普對共和黨的影響力仍相當巨大。

路透社獨家報導，4名參與這場線上會議的人士證實，超過120名共和黨人士5日參與透過雲端視訊會議軟體Zoom進行的線上會議，商討脫離共和黨、另外籌組政黨的可能性，前眾院共和黨黨團首席政策主任、於2016年以無黨籍身份參選總統大選的麥克穆林（Evan McMullin）表示自己是當天會議發起人之一，他說與會官員主要是擔憂川普對共和黨人的影響力、以及共和黨更為轉向本土化、本土主義者（nativist）。

與會者表示，他們對於1月6日大批川普支持者闖進國會滋事後，後續仍有超過一半的共和黨議員－包括8名參議員、139名眾議員－投票阻撓認證拜登勝選感到沮喪，另外多數共和黨議員近期也暗示，他們不會在參議院的川普彈劾審判中定罪川普。

匿名與會者透露，當天出席會議的包含前任共和黨議員、以及橫跨雷根（Ronald Reagan）時代、老布希（George H.W. Bush）時代、小布希（George W. Bush）時代、甚至是川普時代等多屆共和黨前朝官員、大使、幕僚等。出席會議的川普時代官員包括前國土安全部法務長米特尼克（John Mitnick）、前國土安全部助理部長紐曼（Elizabeth Neumann）、前國土安全部官員泰勒（Miles Taylor）等人。

新政黨將採取重原則的保守主義路線（principled conservatism），包括遵循憲法及法律，可能黨名包含誠實黨（Integrity Party）、中間偏右黨（Center Right Party）等。

不過麥克穆林也表示，當天約只有40%的與會者支持脫離政黨、另外組建第三大黨，他說另一個也在考慮的選項是組織一個「派系」，可以在共和黨內部或外部運作，如果是組織派系的話，名字可能會是「中間偏右共和黨人」（Center Right Republicans）。

不過一名與會者也透露，當天會議也傳遞出許多人希望籌組新政黨的渴望，那股強烈渴望是他先前從未經歷過的。

針對上百共和黨人考慮籌組反川普的第三大黨，川普團隊發言人米勒（Jason Miller）痛批這些人是「魯蛇」。

(中時新聞網)