立法院副院長蔡其昌走訪大台中各廟宇參拜祈福。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌走訪大台中各廟宇參拜祈福。（陳淑娥攝）

今天是大年初一，立法院副院長蔡其昌走訪大台中各廟宇參拜祈福，上午前往梧棲浩天宮與大肚萬興宮，感謝媽祖保佑鄉親平安健康，庇佑台灣國泰民安，亦希望全球疫情早日退散。

蔡其昌上午來到浩天宮參拜時，廟宇已湧入大批祈福民眾，現場熱鬧滾滾。廟方表示，每年春節期間廟裡廟外都是車水馬龍，今年因應疫情關係，除強力宣導大家保持安全距離之外，也會落實防疫消毒工作，祝福民眾闔家平安諸事圓滿。

蔡其昌表示，每年春節都會到浩天宮及各大廟宇來參拜，今年也低調前往祈福，感謝大庄媽保佑鄉親平安健康，庇佑台灣國泰民安，亦希望全球疫情早日退散。過去一年台灣非常了不起，我們把經濟和防疫工作做到全世界第一，都是台灣人民共同努力的成果；今年仍要把防疫工作做好，記得把口罩隨身攜帶、勤洗手，我們依然可以正常且安心地生活。

蔡其昌也說，今年雖無法將幸福小紅包親手交給每一位民眾，仍透過廟方與信眾分享，希望拿到小紅包的鄉親們，一同將祝福傳予所有親朋好友。

蔡其昌還透過FB、IG宣傳，提醒大家過年走春期間，記得把口罩戴起來、雙手洗淨來、距離站出來，也希望走春參拜之時，有機會與民眾相遇。

今天走春廟宇行程，包括立委陳柏惟、台中市議員施志昌、王立任、陳世凱也一同加入行列。

(中時 )