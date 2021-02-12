中天新聞台去年被迫關台後，52台至今懸空，有意進駐的CNN提出申請後，卻在第一關就被打回票，理由是「突然來個講英文的，與大家收視習慣不合」。精神科醫師沈政男質疑，政府說好的雙語國家呢？每天看CNN不是最好的學英語管道之一嗎？外傳NCC一路鋪陳，X視最有可能入駐，他不看好地說，未來52台保證讓 人呼呼大睡。

沈政男今（12）日在臉書上發文說，中天新聞台被否決換照後，有線電視52台至今懸空，結果最近傳出，有意進駐的CNN，申請第一關就被NCC說No了，理由是「突然來個講英文的，與大家收視習慣不合」，意思是「CNN，台灣人看不懂！」。

英文造詣佳的沈政男想問NCC，有做過調查或測試嗎？怎麼知道大家看不懂CNN？顯見又是一個想當然爾的決定。先前否決中天新聞台換照，第一條理由是「民眾申訴最多」，也同樣沒有統計學概念，竟不知「沒人看的電視台，當然沒人申訴」這麼簡單的道理。

觀察NCC的舉動，沈政男直言，「這個國家的行政方向就是分崩離析、欠缺統合。你說NCC是獨立團體？少來這一套！那些委員是誰提名的？」他指出，好多人看到台灣防疫有成，就說台灣已經夠偉大了，不必Make Taiwan Great Again！但一個偉大的國家會胡亂關掉一個新聞電視台嗎？

現在CNN不准進駐52台以後，誰可能中選？還是其他？沈政男認為，不管是誰，既已有了中天新聞台被鍘掉的前車之鑑，那些申請者必定梳妝打扮妥當，畢恭畢敬前來應徵，任何言行都不敢違逆NCC的品味與水準。

但NCC的品味與水準如何？沈政男酸說，大概就會跟X視一樣，表面上中立、客觀、平衡，偶而也假裝扳起臉吼一下當權者，但實際上就是不敢造次了。他悲觀的說，以後轉到52台，保證讓你 Zzz……，呼呼大睡或者趕緊轉台了。當大家呼呼大睡，當權者就高枕無憂了。

(中時新聞網)