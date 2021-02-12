#SPLASH💦 no. 10 for Stephen Curry

Dimes no. 10 for Draymond Green



📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/N1p2pTcUP4 — Golden State Warriors (@warriors) February 12, 2021

每當勇士當家球星柯瑞三分火力全開，對手唯一能做的就是看他表演！柯瑞12日轟進10顆三分球，獨拿40分，這是他生涯第17次單場投進10顆以上三分球，整整領先排在史上第2多的「浪花弟」克雷湯普生12次之多，幫助勇士111比105逆轉擊退來犯的魔術。

柯瑞從首節就展現三分外線凶猛火力，單節投進4顆三分球、獨拿12分，也帶起勇士強大反撲氣勢，轉眼從首節落後10分，打完前3節，變成84比80領先作客的魔術，柯瑞前3節投20中12，含三分球投15中8，個人得分來到32分。

來到最後7分06秒，柯瑞再次被換上場，隨即投進個人第9顆與第10顆三分球，帶起勇士一波10比0猛攻，完全把魔術轟到暈頭，儘管打到讀秒階段，魔術追到只差4分，但柯瑞最後12.3秒兩罰俱中，徹底粉碎魔術最後一絲反撲念頭。

柯瑞除了再次上演個人三分火力秀，更拿8籃板、5助攻與4抄截，表現依舊全面，威金斯也拿全隊次高21分，烏布雷17分、10籃板，穆德11分；魔術以武切維奇25分、13籃板及5助攻表現較佳，貝肯與泰倫斯羅斯各有20分進帳。

(中時 )