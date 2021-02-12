新北市觀旅局首創「人潮儀表板」管控旅遊熱點人潮狀況，大年初一走春人潮旺，截至今日中午，包括烏來立體停車場、碧潭風景區停車場已經滿位，中和烘爐地第一停車場、三峽白雞行修宮停車場擁擠，均啟動一出一進的第1階段車流管制；觀旅局提醒，民眾春節期間出門前，可先透過新北市觀光旅遊網、新北旅客粉絲團查詢新北景區管制即時資訊。

此外，竹林山觀音寺停車場上午一度滿位，啟動人車管制，人潮中午紓緩，目前管制已解除。

(中時 )