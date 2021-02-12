初一走春旺 烏來、碧潭、烘爐地湧人潮 啟動人車管制 13:272021/02/12 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市觀旅局首創「人潮儀表板」管控旅遊熱點人潮狀況。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市觀旅局首創「人潮儀表板」管控旅遊熱點人潮狀況，大年初一走春人潮旺，截至今日中午，包括烏來立體停車場、碧潭風景區停車場已經滿位，中和烘爐地第一停車場、三峽白雞行修宮停車場擁擠，均啟動一出一進的第1階段車流管制；觀旅局提醒，民眾春節期間出門前，可先透過新北市觀光旅遊網、新北旅客粉絲團查詢新北景區管制即時資訊。 此外，竹林山觀音寺停車場上午一度滿位，啟動人車管制，人潮中午紓緩，目前管制已解除。 初一蘇花改南下車潮今晨4點湧現 預估午後緩解 返鄉圍爐！除夕車潮湧現 國道南下爆大量 (中時 ) #初一 #新年 #走春 #管制 #烏來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京鐵塔慶春節 大紅光雕首度加配「希望」二字 23:312021/02/11 國際 走春1日遊包車1人也行 04:102021/02/12 娛樂新聞 因應春節旅遊人潮 中市3大風景區啟動人流管制 16:522021/02/10 生活 年初一紫爆！國道彰化湧車潮 車速不到40公里 11:362021/02/12 生活 初一拜年走春 國道車流今湧現 04:102021/02/12 焦點要聞 新春擺脫衰神迎好運 命理師曝12星座開運密技 10:312021/02/11 運勢 巨石強森曾窮到剩197元被收留 33年後送百萬名車報答貴人 11:122021/02/11 娛樂 過年15大零嘴熱量曝光！營養師揭1食物：吃一個就爆表 12:432021/02/11 生活 防疫 武陵、天元宮櫻花季祭管制 04:102021/02/11 生活新聞 走春出遊首選！北市三大休閒農業區 邀您品茗、賞櫻、吃美食 16:532021/02/11 生活 一秒飛日本！淡古博物館走春「偽出國」浴衣體驗買1送1 12:432021/02/12 生活 生活熱門新聞 大年初一國道高乘載 全台只有這裡實施 - 生活 人妻大掃除翻到3疊超厚千鈔 得知真相後崩潰 - 生活 過年想贏錢！打麻將「6大禁忌」 太鐵齒恐衰運跟著走 - 生活 停紅燈巧遇警車 他搖下車窗大喊新年快樂 下秒GG了 - 生活 全台瘋搶全聯福袋！有人夜排11小時：衝著特斯拉來的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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