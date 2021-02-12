近期事逢台灣農曆新年，家家戶戶都在團聚想天倫之樂，不過旅日好手陳偉殷卻在上個月飛往日本，投入阪神虎春訓，昨（11日）正好是除夕，但他卻沒有辦法和家人團圓吃飯，即便如此，他也在臉書粉專分享自己收到兒子寄來的賀年卡片，令他相當開心，同時也笑稱，自己已經很久沒有在離家這麼近的地方過年了。

陳偉殷自從2012年赴美挑戰大聯盟，正因如此，他每年都必須飛到美國備戰新賽季，不過自從去年回到亞洲打球、休賽季和阪神虎簽下2年合約後，雖然始終沒辦法在過年時一家團聚，但他也開玩笑地說：「好久沒有在離家這麼近的地方過年。」畢竟與美國相比，日本的確距離台灣比較近。

陳偉殷提到，今年雖然始終無法和家人一起吃年夜飯，但收到兒子們的賀年卡片還是覺得很開心；新的一年，他也許下了一些願望：「我的新年願望是疫情趕快退散，大家能再輕鬆回到球場替我們加油，我也要盡最多的努力替球隊跟自己拿下勝利！」

陳偉殷日前曾提到，新賽季不會為自己設下任何的目標，認為最重要的就是維持一整季的身體健康，如果能夠健康出賽，他認為自己能夠完成單季28場先發、累積180甚至是190局投球局數，但他也強調，這一切都要在身體健康的大前提之下。

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(中時新聞網)