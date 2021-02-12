「台灣第一名模」林志玲2019年6月突閃嫁小7歲日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平），同年底在台南舉行世紀婚宴，婚後跟隨老公定居日本，將生活中心轉移到家庭。最近是農曆新年，遠在日本的林志玲不忘向粉絲拜年，與AKIRA錄製一段祝賀影片，網友眼尖發現志玲姐姐的身材一樣纖細，力催她可以在今年生牛寶寶。

12日是大年初一，林志玲上午11點於臉書PO出恭賀新年的影片，寫道：「給大家來拜年了，新年快樂，平安健康，2021讓我們繼續勇敢～繼續清澈 ～繼續溫柔。」畫面中，林志玲放下一頭浪漫的長捲髮，化著甜美妝容，身穿粉色系服飾，領口附近還鑲滿白色珍珠，看起來優雅又有氣質，而一旁的AKIRA梳著西裝頭，穿著深藍色的合身襯衫，領口故意少扣兩顆鈕釦，渾身散發熟男魅力，驚喜的是，母語為日文的他一開口居然是說中文，對著鏡頭露出燦笑，「大家好，我是AKIRA，祝大家牛年行大運、平安健康！」林志玲則接著祝賀：「新的一年，祝大家心想事成，幸福滿滿！」

林志玲和丈夫祝大家新年快樂。（圖／FB＠林志玲）

夫妻倆難得同框拜年，讓網友眼睛亮了，認為兩人越來越有夫妻臉，AKIRA的中文越說越標準，有眼尖的網友也注意到林志玲的肚子依舊平坦，似乎還沒有身孕，鼓勵兩人多加努力拚愛的結晶。

事實上，林志玲結婚後就常被傳懷孕消息，去年底她為了手錶精品品牌特地從日本飛回台灣，身穿一襲蕾絲中空裝黑色禮服露出平坦腹部和小蠻腰，被問到孕事，她說：「我的小天使可能還在排隊，快點來報到吧！」難掩期盼孩子的願望。

(中時新聞網)