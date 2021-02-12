全聯12日大年初一早上一開始營業，販售專有的福袋，吸引民眾搶購。當日下午就在全聯總部，由全聯先生主持直播抽出12組中獎序號，讓民眾零時差觀看抽獎，立即知道中獎情況。（鄭任南攝）

全聯12日大年初一早上一開始營業，販售專有的福袋，吸引民眾搶購。當日下午就在全聯總部，由全聯先生（左）主持直播抽出12組中獎序號，讓民眾零時差觀看抽獎，立即知道中獎情況。（鄭任南攝）

全聯在大年初一早上一開始營業，就販售專有的福袋，總市值近千萬台幣包含最大的獎品有特斯拉電動車與保時捷汽車，吸引民眾一早在各分店外排隊等待購買福袋。（鄭任南攝）

（14：50 更新）全聯新春福袋今（12日）下午一時公開抽獎，最受矚目的獎項特斯拉號碼為「131465」，另外，「Porsche Cayenne」中獎號碼也公布了，號碼為「113241」，手上有福袋票根的人趕快來對獎，也許你就是最佳幸運兒，可將2台價值逾7百多萬的車子直接開回家。

全聯初一牛年新春福袋12萬份中午前全賣光，今（12日）13時開獎，同步在全聯官方臉書與LINE帳號直播。雙頭獎之一的特仕獎序號是「131465」，可獲市值358萬元的「Tesla Model X」；寶石獎序號是「113241」，可獲市值354萬元的「Porsche Cayenne」；22名新騎獎末四碼是「6578」，可獲市值7萬4980元的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車。

行銷協理劉鴻徵為雙頭獎下註解，特仕獎序號「131465」諧音是「一生一世留給我」，象徵戀愛運佳；寶石獎序號「113241」從字面上解析是「一個一個都3/2，通過考試的只有一個」，代表考試運旺。今年12萬個福袋全台千店同步於9時開賣，單店最快8分鐘賣光，全台1.5小時內都售罄，「晚起的就買不到」，單日光是福袋就有440萬元進帳。

(中時新聞網)