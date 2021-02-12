今年的浪漫西洋情人節恰好落在過年期間，無論是資深單身狗，或想祈求與另一半的感情穩定，不妨鎖定「全台五大月老廟」，讓新春走訪廟宇，也能使感情擁有新年新氣象！

北部地區想求姻緣最先聯想到的就是「台北霞海城隍廟」，此處月老廟備受大眾推崇，甚至還有不少海外信徒。貼心的廟方也有為第一次拜月老的朋友在門口處放上中、英、日的簡介，讓旅人第一次拜月老就上手。

中部地區位在西屯區的「慈德慈惠堂」特別設置月老信箱，可以直接將心願寫給月老外，更有供奉能穩固戀情的神明，若是有感情上的困擾，不妨前往求得感情新方向。

台南大天后宮年年推出專屬月老御守（圖／翻攝自全臺祀典大天后宮粉絲專頁）

位於彰化鹿港的「鹿港天后宮」的月老也十分著名，許多人都會來此祈求好姻緣，別忘了可以向月老求取紅線，若想順遊附近景點，也可以把鹿港老街吃喝逛遊規劃在行程裡！

南部地區可考慮台南的「大天后宮」，此處為台南的四大月老廟之一，適合目前已有對象，想祈求感情更加溫、與另一半長長久久的旅人；而高雄苓雅區的「高雄關帝廟」，為了讓大家都能祈求好姻緣，此廟貼心安排解說員，讓民眾可以依照正確的參拜步驟，求得好姻緣

(中時新聞網)