台南北安橋大年初一中午11時許驚傳女子落水，台南市消防局獲報，立即出動第6大隊、安南中隊、轄區公園等各式車輛共計9車19人及救生艇3艘前往搶救，消防人員下水救起年約60歲溺水婦人時，已無生命跡象，緊急將人用救護車送永康奇美醫院急救。台南市警三分局仍在釐清該名婦女的落水原因與身份。

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