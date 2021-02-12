台南北安橋大年初一驚傳6旬婦落水 救起已無生命跡象 13:492021/02/12 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南北安橋大年初一驚傳6旬婦落水，救起已無生命跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南北安橋大年初一中午11時許驚傳女子落水，台南市消防局獲報，立即出動第6大隊、安南中隊、轄區公園等各式車輛共計9車19人及救生艇3艘前往搶救，消防人員下水救起年約60歲溺水婦人時，已無生命跡象，緊急將人用救護車送永康奇美醫院急救。台南市警三分局仍在釐清該名婦女的落水原因與身份。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 年初一南市驚傳女子落水 救起時已無生命跡象 53年前險滅頂 他臉書找到救命人 (中時新聞網) #落水 #驚傳 #無生命跡象 #北安 #救起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 才離開警局正要出勤 新北警突昏迷倒地 裝葉克膜搶救中 17:132021/02/10 社會 永和警昏厥搶救2天亡 同仁不捨：永和治安我們替你守護 14:482021/02/12 社會 澎恰恰公開被討債影片 驚傳失聯親報平安「住院休養」 16:262021/02/11 娛樂 千金俱樂部有望添新兵 謝金河揭牛年選股大戰略 15:402021/02/12 財經 曾放話買台積電、聯發科 紫光爆割肉小金雞 籌2840億急救 16:432021/02/12 財經 台南4國中生無照騎車踹移工 拍影片PO網遭警方找上門 12:232021/02/11 社會 檢舉未開單還會被投訴 累壞警察 04:102021/02/11 社會新聞 澎恰恰驚傳身體又不適 初一賣春聯還債暫喊卡 10:072021/02/12 娛樂 桃園驚傳擄人勒贖 男遭押7天 親友付千萬後大年初一獲釋 11:462021/02/12 社會 20多歲女律師深夜遇怪男 繼父急救援慘遭猛刺噴血 13:412021/02/10 社會 印度山洪暴發至少32死！衛星照曝疑因「雪崩」導致而非冰川斷裂 00:042021/02/11 國際 社會熱門新聞 包3萬紅包給媽被怨少 41K男除夕夜怒甩門離家 - 社會 目睹父親連甩阿公4巴掌 男怒揭惡行曝影片嗆：沒用男人 - 社會 有錢男只要小三 除夕夜慘淪1人嗑便當 邊吃邊哭：好後悔 - 社會 陸外賣哥過年接到神訂單 一看地址嚇到手發抖 - 社會 奇案／北市內湖突傳火警！23歲女星陳屍廚房 劇組「以為耍大牌」聞噩耗傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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