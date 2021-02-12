新冠肺炎疫情期間，許多人會趁著年假，在家休養生息，睡的多、吃的多，動的少。根據國內研究指出，過年期間近5成的民眾運動量比平常少，國健署提醒民眾，在家其實也可以做運動，超慢跑、屈腹蹬腿、坐姿站起都是不錯的選擇。

2020世界衛生組織身體活動與靜態行為指引提出，過多的靜態時間會提高成人罹患重大疾病的風險。國內研究顯示，新春佳節期間，高達48％的民眾運動量比平常少，另46％民眾運動量和平常一樣，僅6％運動量比平常多。

為避免過年在家防疫體重直線上升，國健署提醒民眾，過年在家要動不要胖，只要3首歌的時間運動就可以抵消久坐的健康危害，可採取超慢跑、屈腹蹬腿、坐姿站起3招，維持身體活動量。

首先，在家運動第1招為超慢跑，用很慢的速度原地做跑走的練習。前腳掌先著地，後腳跟再落地。膝蓋保持微彎，增加膝蓋緩衝力。步伐小腳步輕，跑起來更加輕鬆，每秒約3步，依循自己的節奏進行。

在家運動第2招為屈腹蹬腿，先以坐姿保持上半身，向後傾斜45度，雙手放在身體兩側支撐，雙腿併攏伸直後，以腹肌力量來收起雙腳並吸氣，吐氣時再將雙腳蹬出能加強腹肌、大腿等肌群。第3招則是坐姿站起，在穩固椅面處坐正，身體直立雙手握拳前伸，站起時雙腳伸直收緊臀部，藉此訓練下肢肌力。

國健署提醒民眾，過年期間每次運動10分鐘不嫌少，每周超過150分鐘更好。若從事戶外運動，請記得與人維持1公尺以上的社交距離並做好個人衛生防護，並配合各場所的防疫作業。如果出現發燒或呼吸道症狀，應避免外出。

(中時 )