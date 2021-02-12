新北市動保處向運豬車司機收取家畜健康聲明書，確保豬隻健康。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

國際非洲豬瘟疫情依然嚴峻，年節期間兩岸民眾仍會郵寄肉製品解鄉愁，為防止非洲豬瘟入侵國內，新北市政府動保處呼籲民眾勿購買來路不明境外肉製品，收到產地標示不明豬肉製品可聯繫動保處收取。動保處也持續督導轄內畜牧場及肉品市場做好防疫，今年起已累計訪視督導畜牧場防疫超過60場次、查核肉品市場運豬車輛1,290車次。

國人重視傳統節日，尤其農曆新年更是家人團聚圍爐重要時刻，而豬肉不僅是餐桌上不可或缺的食材，加工肉製品也是年節拜訪親友伴手禮好選擇，此時亦是包裹寄送高峰期，這些香腸、臘肉、肉鬆等製品，可經由網購寄送將境外疫區非洲豬瘟病毒帶入國內。

動保處曾接獲民眾通報發現朋友網購贈與豬肉製品，打開一看竟是簡體字標示香腸，可能是來自中國大陸疫區製造入境的「病毒包裹」，他平時有注意非洲豬瘟防疫資訊，發覺事態嚴重，趕緊將包裹送交至動保處進行銷毀。因新冠肺炎民眾無法出國，造成網路購物以及郵寄送禮盛行，東南亞國家仍為非洲豬瘟高風險區域，病毒亦可在冷凍豬肉中存活超過1,000天，民眾如有收到來自中國大陸、越南、菲律賓等東南亞國家肉製品包裹應主動通報繳至動保處銷毀。

年節前為防範非洲豬瘟、口蹄疫及重要豬病入侵，動保處持續加強畜牧場及肉品市場防疫作為，肉品市場每日進出車輛高達50多輛次，防疫人員督導每輛運豬車皆有完成清洗消毒以杜絕疫病傳播。新北市政府農業局及環保局持續稽查轄內養豬戶廚餘蒸煮90度1小時以上時間，衛生局、經發局以及各區公所加強管理市售通路切勿販售疫區肉類製品，並向轄內商家及民眾進行非洲豬瘟防疫宣導。

養豬戶汪見合表示，養豬產業全年無休，防疫要做得好不只是政府政策宣導，豬場平時落實生物安全防護如人車進出管制、定期消毒及更換消毒藥劑種類，達到交叉保護等。新北市養豬協會理事長李當期表示，每年春節期間都是防疫關鍵時期，要讓所有養豬戶都了解防疫沒有假期，配合動保處加強防疫，豬隻如有異常情形一定要盡速通報動保處在第一時間防止疾病擴散。

動保處表示，非洲豬瘟病毒可透過廚餘、感染豬隻分泌物或排泄物、車輛及人員帶原方式傳播，其中疫區國家郵寄包裹防範是今年防疫重點項目，呼籲民眾除了不要自國外網購肉類產品郵寄台灣外，違規攜帶肉類產品入境最高可罰100萬。動保處除了督導養豬場落實廚餘高溫蒸煮、生物防疫措施，也持續不分晝夜至屠宰場盤點稽查，把關所有防疫環結。防疫不分時期及你我，守護台灣養豬產業也保障食品衛生安全。

(中時 )