近日TVBS與遠見雜誌兩份最新民調出爐，針對TVBS「全台縣市首長滿意度調查」指出，六都評比按排序為新北市長侯友宜77%、桃園市長鄭文燦69%、台南市長黃偉哲58%、台中市長盧秀燕56%、高雄市長陳其邁44%與台北市長柯文哲35%，其中「最佳進步獎」得主是盧秀燕，進步比率高達23%，而遠見雜誌「2021年台灣政治人物印象分數評比」則是侯友宜排名奪冠，盧秀燕也獲得全國第六的排名。

據媒體人觀察，兩週年剛過，各項數據顯示盧秀燕漸趨穩定，台中建設開工、完工等場合，盧秀燕必感謝胡志強、林佳龍兩任前市長的種種努力，以「人和之術」淡化藍綠攻防，在面臨對手的政治操作時四兩撥千斤、以柔克剛，難怪盧能穩居藍營一姐，人氣倒吃甘蔗。

盧秀燕勤跑基層與民眾互動。(圖:中時新聞網資料照)

值得一提的是，盧在反空污跟反萊豬所引用的法規利基之一，就是當年林佳龍前市長所修訂的自治條例，攻防的思維已超越藍綠，「以子之矛攻子之盾」讓綠營想修理盧秀燕，也只能高高舉起，輕輕放下。

且侯友宜也是一位「非典型」的藍營人氣王，在爆發部桃群聚感染時，成為首位藍營地方拋出「助桃令」橄欖枝的首長，更喊出「鄭文燦的事，就是我的事」，讓綠營支持者聽了揪甘心，難怪侯友宜的選票版圖橫跨藍綠，任民進黨2022派誰上陣戰新北，都怕變成「犧牲打」。

在當前綠營全面執政下，兩位藍營直轄市長，一北一中，強調市政優先，淡化黨務色彩，逐漸讓異音變成掌聲，而非靠著藍綠衝突，獲取政治利益。如果能讓其他政治人物效尤，或許喧鬧不休的台灣政壇就能讓人看到希望。

(中時新聞網)