微風集團迎牛年，今（12日）由董事長廖鎮漢率領團隊一起拜年、發紅包，廖鎮漢談到今年最大的願望就是希望疫情風波可以趕快平息。回顧去年微風全年業績達成305億元目標，較前年成長2至3%。至今全民無法出國，國內的消費需求仍然很強，「希望今年業績與去年持平那就是100分了，如果業績超過，那就是全體團隊和全世界的努力。

廖鎮漢表示，去年上半年大家因為疫情的關係都有點措手不及，但全台不管政府或民間都有快速因應的對策，微風團隊的同事也非常努力，下半年從7月15日起振興三倍券推出，帶動報復性消費，微風下半年的業績非常好。

展望今年，廖鎮漢提出「審慎樂觀，但要嚴陣以待」，「審慎樂觀」是因疫苗已經出來，台灣也購買到疫苗；但因病毒不斷地變化，不曉得最後會如何，所以一定要「嚴陣以待」。他認為全民的安全，重要性在景氣之前，讓大家安心、安全地購物，是比業績更重要的。

今年微風新春開運福袋，共推出近600份，獎項總價值超過百萬元，今年首次線上預購，每份950元，價值超過3000元，較往年1000元便宜，今（12日）大年初一10時30分至13時開放消費者領取。

微風各館大獎都有「GogoroVIVA Plus櫻桃紅」，微風南山得主是陸先生（圖）、微風廣場得主是顏小姐、微風南京得主是鄭先生。（微風提供）

這次各館福袋販售數量不一，微風廣場120份、微風南京66份、微風信義120份、微風松高66份、微風南山200份，若以各館頭獎來看，微風南京、微風松高都是66份，也就是只要贏過65人就可獲得大獎。

福袋大獎包含各館皆有1台Gogoro，以及特別為牛年推出的紀念款9999黃金牛，超值好禮還有3C家電SAMSUNG電視、HUAWEI筆電、頂級飯店住宿券、米其林餐廳餐飲券、精品超市進口水果禮盒，及精品配件香氛等，獎項總價值超過百萬元。

此外，微風廣場及微風南京還加碼，凡於該館完成福袋兌領即可獲得福袋加碼抽獎券1張，微風廣場將抽出1台市價7萬8000元的JOHNSON按摩椅；微風南京將抽出1台市價4萬6800元的TOKUYO按摩椅。

微風各館大獎都有「GogoroVIVA Plus櫻桃紅」，微風南山得主是陸先生（圖）、微風廣場得主是顏小姐（圖）、微風南京得主是鄭先生。（微風提供）

今天第1台Gogoro由微風廣場率先於10時53分抽出，幸運得主是家住三重的28歲顏小姐，她第一次參加福袋活動，非常開心第一次參與就抽中最大獎，並表示要將Gogoro送給家人使用。第2台Gogoro在微風南京，約於11:57分由33歲的鄭先生抽出，他表示這份大獎要留給自己使用；第3台在微風南山，另，微風信義、微風松高也分別於13時前陸續抽出。

微風廣場/微風南京/微風信義/微風松高/微風南山「GogoroVIVA Plus櫻桃紅」，價值5萬8980元，各館1台。（微風提供）

微風廣場/微風南京/微風信義/微風松高/微風南山「微風集團9999黃金牛」，價值4000元。（微風提供）

微風各館大獎都有「GogoroVIVA Plus櫻桃紅」，微風南山得主是陸先生、微風廣場得主是顏小姐、微風南京得主是鄭先生（圖）。（微風提供）

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