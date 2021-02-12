中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例新冠肺炎境外移入確定病例，為美國籍50多歲男性(案938)，1月下旬入境台灣，檢疫期滿後自費採檢確診。截至目前，國內共累計937名確診案例。
指揮中心發言人莊人祥表示，案938於1月26日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。男子2月10日檢疫期滿後，至醫院自費採檢，今日確診新冠肺炎。
莊人祥表示，男子2月10日核酸檢測的Ct值為33，2月11日再驗，Ct值則為31，且其血清抗體呈現IgM陰性，IgG陽性，顯示男子在外國感染發病至少1個月以上。目前衛生單位已掌握接觸者共7人，因均有適當防護，皆列自主健康管理。
截至目前，國內累計937名確診案例，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、69人住院隔離中。
(中時 )
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