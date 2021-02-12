鄭文燦親下廚慰勉警察氣氛熱鬧。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

農曆春節期間全國警察機關正執行加強重要節日安全維護工作，為激勵警察同仁工作士氣，桃園市長鄭文燦大年初一特別蒞臨平鎮警分局建安、龍岡派出所，並親自下廚慰勉辛苦的警察同仁，氣氛熱鬧溫馨。

鄭文燦表示，當家家戶戶在圍爐歡慶團圓時，全國各地的警察同仁犧牲過年與家人團聚的機會，仍要忙著疏導交通、處理事故及防制犯罪發生，為的就是讓民眾可以安心過好年。

他說，雖近日國內疫情趨緩，但仍不可鬆懈，警察工作除了加強相關治安、交通的勤務外，還增加了防疫工作，真的非常辛苦，除了藉此機會感謝無私奉獻的桃警團隊外，也希望警察同仁們能夠持續堅守崗位，全力投入防疫安全維護工作，不要辜負桃園市民之期許。

桃園市警察局長陳國進表示，非常感謝市長對桃警團隊的厚愛，也感謝同仁們為轄內治安辛勞的付付出，同時也期勉同仁在這重要的春節期間，能持續維護治安與交通，讓民眾都能快快樂樂過好年。

(中時 )