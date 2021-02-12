東京奧運舉辦再添變數，83歲東奧組織委員會主席森喜朗涉及歧視女性的失言風波，今（12）日正式宣布下台，不過現在又傳出他指定的主席繼任者川淵三郎將婉拒接掌東奧籌委會。

東京奧運籌委會主席森喜朗因歧視女性的失言風波請辭，他原本擬定84歲前日本足球協會主席川淵三郎接掌主席一職。

綜合日本共同社、「日經亞洲」（Nikkei Asia）今日報導，森喜朗今日正式宣布辭去東京奧運組織委員會主席一職，他再次為自己「不適當」的歧視女性言論道歉，強調自己無意貶低女性，只是「詮釋問題」，不過他也表示，籌備東京奧運的過程中沒有他會比較好。

另外消息人士也指出，森喜朗指定的繼任者－84歲前日本足球協會主席川淵三郎將會拒絕接掌東奧籌委會主席一職。

川淵三郎昨（11）日向記者表示，森喜朗請託他擔任東奧組委會主席一職，而他本人也表達接掌職務的意願，如果獲得正式邀請，他已經準備好上任，他昨日甚至表示，以任何方式讓東京奧運、帕運舉行將是他的最大任務。

東京奧運舉辦一波三折，先是遇上新冠肺炎疫情延期一年，東奧組織委員會主席森喜朗3日更傳出在會議上發表針對女性的歧視性言論。日本奧會考慮將女性理事比例提升至40%，不過森喜朗竟表示如果有太多女性理事，「以後開會將會非常浪費時間」，他更近一步指出女性「有強烈的競爭意識」，「如果一個人舉手，其他人可能也會想『我也必須說些什麼』」等語。

森喜朗的言論引發日本社會強烈不滿，迫使他本人在隔日道歉，懊悔個人言論違背奧運及帕運精神。

森喜朗將在今日稍晚的東奧理事會上正式宣布辭職，他昨日原本拜託前日本足球協會主席川淵三郎接掌東奧籌委會主席一職，不過逕自指定繼任者的決策過程也飽受外界批評，目前尚不清楚川淵三郎為何婉拒接掌職務，也不清楚接下來誰將接任新任主席一職，不過共同社引述消息人士指出，日本奧運大臣橋本聖子（Seiko Hashimoto）可能是繼任人選。

(中時新聞網)