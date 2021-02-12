台中市長盧秀燕12日前往1999話務中心，慰問輪值人員並致贈加菜金。（陳淑娥攝）

1999市民服務專線長年服務民眾，過年也不打烊，台中市長盧秀燕12日至1999話務中心慰問輪值人員並致贈加菜金，她表示，話務人員平常月服務量約6萬通，春節期間增加2至3千通，進話量不減反增，感謝話務人員提供優質服務解決民眾疑難雜症。

盧秀燕表示，1999服務專線365天、24小時不打烊，春節期間仍幫助遇到急難救助、緊急事件的民眾解決問題，期間市民詢問最多問題為垃圾清運、出遊景點推薦等，包羅萬象，話務人員均能答覆。

盧秀燕指出，話務人員平常月服務量約6萬通，春節期間不減反增，會再增加2至3千通，除提供交通優惠市民限定、老人健保補助等市政措施資訊外，也提供防疫資訊；另因應市民需求，除了透過電話詢答的方式，民眾也可透過網路以文字問答解決問題。

研考副主委洪誌宏提到，去年市府強化滿意度回訪機制以及話務中心軟硬體管理，1999服務滿意度高達98.91％，文字應答服務滿意度亦攀升至97.40％，派工案件滿意度亦達到91.96％，顯見台中1999服務品質有目共睹。

研考會說明，「1999台中市民一碼通」自2009年成立至今，累計話務量已逾1425萬通，為滿足每一通進電民眾的期待，1999擴大提供暖心諮詢服務，提供大眾運輸時刻表、各醫院診所、郵局銀行聯絡電話等資訊，民眾可隨時進線獲得協助。

另外，春節年假期間台中市政整合1999市民專線不打烊，提供經濟扶助、社會救助、長照服務、垃圾清運及職災通報等民生問題服務，今年更加強新冠肺炎疫情檢疫與通報等防疫措施，只要進線1999，話務人員皆會即時轉報。

(中時 )