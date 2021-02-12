湧蓮寺今年因疫情考量取消發錢母，內部團拜與抽國運籤未開放信眾觀禮。（許哲瑗攝）

新北市蘆洲湧蓮寺昨（11日）晚間11時20分抽出俗稱「公籤」的國運籤，其中象徵政治的士籤抽出「大吉」，意味著台灣疫情可獲得控制，預估5、6月就能紓緩；不過象徵農事的「農籤」則抽出「下下籤」，預判今年恐受旱災、病蟲、豬瘟侵襲，農業部分有歉收狀況。

湧蓮寺今年因疫情考量取消發錢母，內部團拜與抽國運籤未開放信眾觀禮，昨晚間11時20分經過抽籤、擲筊後，由主委陳宏昌依序抽出代表士、農、工、商等4項國運籤，分別是大吉、下下、平上和平下籤。

象徵政治、國運的「士籤」抽出「大吉」，籤詩為「杳杳前途事可疑，石中藏玉有誰知，一朝良匠分明剖，始覺其中碧玉奇」；湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，意指一顆藏在石頭中的好玉，剖開後終得撥得雲開見月明，比喻台灣疫情正在控制中，待5、6月國人接種完疫苗後，疫情就可得到控制。

農籤部分抽出下下籤，籤詩為「欲問身安運泰時，風中燈燭不相宜，爭如收拾深堂坐，庶免光搖靜處期」，意味著今年恐有旱災、病蟲、豬瘟，導致農業欠收；象徵科技、工業是「工籤」抽出平上籤，籤詩「夏日初臨日正長，人皆愁惱熱非常，天公也解諸人意，故遣薰風特送涼」，表示今年會有不少做工的機會，但要居安思危，切勿太衝或過貪，適當就好。

代表商業的「商籤」是平下籤，籤詩「等閑騎馬着鞭來，半憂半危半有財，似火欲燒頭上屋，天教一雨蕩殃災」，意味股市部分要居安思危，即便股市已達1萬5千，有望上看2萬點，但仍不要追高，勿抱持一朝致富的貪念。

楊蓮福表示，今年台灣疫情及天災可受控制，蔡政府執政只需平穩的做，不用顧慮太多，但要注意農、工及商等經濟面向，政經社會都應居安思危，切勿追高。

(中時 )