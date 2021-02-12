正在澳洲墨爾本進行的2021年澳網，因為本周五(12日)當局緊急下令封城5日，將會暫時失去所有觀眾。當地歷經了辛苦的防疫準備，讓前兩輪的種子選手享受著在場觀眾的歡呼聲，不幸還是遭到Covid-19新冠肺炎病毒攻破大門。整個維多利亞州包括墨爾本全市500萬人必須暫留家中禁足。

澳網發布聲明球賽將會繼續進行，並提供觀眾退票。「澳洲網協與政府合作維護公共健康。維多利亞州政府已經宣布自周五23時59起開始封城，今日的澳網將會依原本規定進行。自13日周六開始除了選手和員工，將不會有任何觀眾進場。持有門票的人都可以請求全額退款。」

大賽開打至今，每日限制3萬名觀眾進場看球，他們被要求戴口罩、保持社交距離。然而實際買票的觀眾很少，除了主要球星，一般選手的比賽幾乎沒人進場。相較於去年疫情嚴峻的美國紐約(美網)，澳網算是相當穩定，選手雖然抱怨先前嚴格的14天隔離，至少他們可以平安打完比賽。

引發封城的原因是隔離飯店Holiday Inn新增感染者，來源指向當初機場的一位員工，該案目前已造成13人染病。這是英國變種病毒株B117，由於一下增加大量需要追蹤的接觸者，州長安德魯斯(Daniel Andrews)表示對病毒在近距離接觸的特強感染力憂心忡忡，他預期還會出現更多感染者，「就算你每天檢測，但是這和2020年的病毒完全不同了。」

(中時新聞網)