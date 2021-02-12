大年初一走春，許多民眾會到廟宇上香求財，沾沾喜氣，新竹香山財神廟分享一招「皮夾富貴招財術」，只要放進3樣法寶，就能財運翻身、錢滾錢，快速生財、旺財一整年。

香山財神廟分享常樂老師的「皮夾富貴招財術」，只要將金鈔、千鈔和美鈔放置新皮夾中，就能啟動招財靈動力，催財開運。其中，新皮夾最好是「真皮長夾」，最能夠增長財富，加上金鈔屬金，代表貴氣；千元鈔屬水，代表財氣；不限面額的美鈔屬木，代表旺氣。

接著依序以下4步驟：

1、到財神廟拜拜，將準備的金鈔、千元鈔、美鈔作為「招財錢母」，在主爐上順時針繞3圈，過香火接引財氣，並默念「錢母對我生財」

2、將錢母鈔票放入新的皮夾中

3、養財氣7天，讓錢包熟悉鈔票的味道，待吸收財氣後即可使用

4、招財錢母最好一直放在錢包裡不要花掉，象徵財庫不空、隨時有錢，招引好運、錢滾錢，讓你小財生大財

香山財神廟指出，啟動皮夾富貴招財術的最佳時機是在大年初五前，且美金為強勢貨幣，是最為廣泛流通的錢財，能幫助我們賺來「流動財」及「世界財」，藉由五行相生之力（金生水、水生木）催動財源興旺，「這樣一來新錢包就會開始不斷的裝錢進去，開拓新財路、接收新財源囉！」

(中時新聞網)