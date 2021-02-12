表兄弟除夕夜酒後起口角見血，警到場壓制也掛彩。（警方提供／謝佳潾高雄傳真）

表兄弟除夕夜酒後起口角見血，警到場壓制也掛彩。（警方提供／謝佳潾高雄傳真）

高雄36歲黃姓男子與28歲侯姓表弟除夕夜在姑姑家圍爐，不料酒後起口角衝突，侯遭黃推一把致右耳撞到流血，親友勸架不成報警處理，但黃竟又打傷員警眼睛，幸送醫後無大礙，黃訊後依妨害公務罪嫌移送。

新興分局指出，自強所12日1時許，接獲報案新田路有一處巷弄內有民眾糾紛，警方獲報後立即趕抵現場，現場民眾仍情緒高漲咆哮，警方馬上以優勢警力帶回相關人等保護管束並釐清案情。

經警方調查後發現，36歲表哥黃男與28歲表弟侯男於除夕夜同在姑姑黃女家聚餐，不料酒酣耳熱散場之際，2男因細故發生口角，過程中黃男推侯男一把造成對方右耳撞到流血，在場親友聽聞吵鬧聲後立即上前勸阻。

而警方獲報趕抵現場後，黃男及侯男仍情緒高漲咆哮，員警欲上前壓制帶回保護管束，不料壓制過程中黃男抵抗踢中郭姓員警眼睛，幸郭員送醫左眼皮縫合後無大礙。

警方控制現場後，將在場3男2女帶返派出所管束並釐清案情，訊後將依社會秩序維護法裁處，其中黃男依妨害公務移送法辦。

(中時 )