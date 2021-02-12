新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖10日執勤時，突然在派出所外的機車旁昏厥，當場失去生命跡象，經搶救46小時，家屬今上午11時同意拔管放棄急救；所內同仁得知噩耗難以置信，淚崩道「永和的治安我們替你守護」，新北市警察局也指示永和警分局成立治喪委員會，全力協助家屬辦理喪葬事宜。

張姓巡佐現年50歲、警專第9期，已婚育有1子，10日下午3時許準備外出執行巡邏勤務時，在派出所門口還跟民眾談話，隨後獨自前往機車停放區，準備騎乘警用機車外出巡邏。

豈料，張姓巡佐突然身體不適昏厥，同事發現後連忙上前查看發現他已無生命跡象，緊急施以CPR急救，並通知消防局派遣救護車協助送往新店慈濟醫院急救，院方於下午5時10分安裝葉克膜維持全身身體機能，但經過46小時搶救，張員仍無法自主性呼吸，加上腦幹中樞缺氧損傷嚴重，家屬今日同意拔管放棄急救。

「張佐一路好走，永和的治安我們替你守護！」永和警分局同仁第一時間得知噩耗相當不捨，不少人淚崩表示張佐平日工作親力親為，績效卓越，難以置信會發生如此憾事；永和分局將成立治喪委員會，全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。

(中時 )