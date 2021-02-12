中國歷史上第一位皇帝「秦始皇」39歲時滅6國建立秦朝，在位期間實施多項政策，影響後世極深，並在死後留下了大量歷史文物，而他的長相也一直讓史學家感到好奇。大陸科學家近日利用AI技術還原秦始皇的容貌，只見他並非像過去教科書裡描述的那般充滿威嚴，反而有些平凡，甚至有人說「對視不敢超過3秒」。

綜合陸媒報導，這項技術主要透過人體骨骼進行還原，但秦始皇陵至今仍未挖掘，因此專家使用了隨葬墓中某位皇子的骨骼，先透過AI科技描繪出對方的大致長相，再根據基因遺傳還原秦始皇的容貌。

專家還原出的秦始皇長相。

根據過去文獻記載，秦始皇的長相為虎口，日角，大目，隆準，身長八尺六寸，換算下來身高達198公分，是一名長相威武的彪形大漢；然而專家利用現代科技還原出的肖像，卻和上述說法出入頗大，可看出秦始皇長相意外平庸，甚至可說不是特別好看，甚至有網友笑稱「對視不敢超過3秒」。

據了解，秦始皇姓贏名政，生於趙國首都邯鄲（今河北邯鄲市），是秦莊襄王之子，年僅13歲就即位，先後鏟除嫪毐與呂不韋，並重用李斯、尉繚，39歲時統一中國，繼承了商鞅變法的郡縣制度和中央集權，統一度量衡，車同軌，書同文，行同倫及典章法制，奠定了中國往後2000餘年之政治格局，影響深遠。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)