台開新天堂樂園旁免費的台開心農場，是不少大人小孩踏青首選之地。（台開提供／羅亦晽花蓮傳真）

海洋公園是花蓮親子同遊熱點，今上午已吸引超過3000人次遊客，海洋劇場各場次接近爆滿。（海洋公園提供／羅亦晽花蓮傳真）

海洋公園今年推出的全新節目「海獅巡警隊」，海獅巡警隊隊長Sissy帶領海洋家族夥伴拜年，逗得每個大小朋友笑得合不攏嘴。（海洋公園提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天大年初一，花蓮天氣晴朗，不少民眾走春旅遊，各景點湧現人潮，台開新天堂樂園、遠雄海洋公園都有不少遊客。台開天堂樂園連同周邊的台開心農場目前遊客量已破1萬人次，遠雄海洋公園也有破千人潮。

開幕將邁入第3年的台開新天堂樂園，周邊的貨櫃星巴克是花蓮熱門景點之一，每到假日人潮絡繹不絕，大排長龍，一旁免費的台開心農場，也有不少大人小孩踏青，親近可愛動物，可供停放500輛汽車的停車場，今天中午不到就停滿一半，園區統計，到下午3時30分止，入園破1萬人次，全日預估將有近2萬人。

海洋公園亦是花蓮親子同遊熱點，今上午已吸引超過3000人次遊客，海洋劇場各場次接近爆滿，且今年推出的全新節目「海獅巡警隊」，海獅巡警隊隊長Sissy帶領海洋家族夥伴拜年，逗得每個大小朋友笑得合不攏嘴；俗稱「美人魚」的海牛也不時在水中華麗轉身，和遊客說聲Happy「牛」year。此外，海洋公園即起至16日，每天限量發送100份紅包，6歲以下孩童著紅色上衣即可免費入園。

鳳林鎮林田山林業文化園區、光復鄉大農大富森林平地園區及富里鄉與玉里鎮分別推出的稻草藝術節，亦吸引不少遊客前往拍照打卡，車潮雖較以往假日多出2倍，不過交通堪稱順暢。

(中時 )