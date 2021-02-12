【愛傳媒簡秀枝專欄】2月10日是德國藝術家托馬斯・魯夫（Thomas Ruff，1958-）的63歲生日。畫廊界率先發出慶生喜訊。

托馬斯・魯夫即將於三月下旬來台灣舉辦大型個展，地點是國立台灣美術館，主辦單位正緊鑼密鼓，加緊準備中。

由於德國杜塞道夫學派（Kunstakademie Düsseldorf）藝術家第一次在台灣舉辦的大型個展，地點又是直屬於中央部會的國美館展出，倍受朝野矚目。

據透露，托馬斯・魯夫頗為重視這個展出，有意親自來台參加開幕儀式，怎奈，疫情依舊持續，抵達台灣後，依規定必須進行14天隔離，這是件辛苦差事，目前托馬斯・魯夫仍在作推敲當中，他希望及時趕上首批德國疫苗的接種，但變數仍多。

1976年德國概念攝影先鋒伯恩德・貝歇爾（Bernd Becher）和希拉・貝歇爾（Hilla Becher）所創立的杜塞道夫學院，成為德國觀念藝術家和攝影師養成的大本營，影響深遠，號稱杜塞道夫學派，托馬斯・魯夫正是該學派的重要成員。

目前創作與生活都在杜塞道夫的托馬斯・魯夫，10年前，魯夫找到一座60年歷史的老建築，與著名的赫爾佐格和德梅隆建築事務所（Herzog & de Meuron）合作，改造成為大型工作室。

托馬斯・魯夫就在該明亮且寬敞的工作室內，探索著當代攝影的語言變革，他徹底地顛覆了老師輩們的風格，改以多樣的創作手法建立起自己獨特的觀念攝影體系，對各種攝影類型進行深入探討，涵蓋了肖像、裸體、風景、文獻和建築攝影等各個攝影門類。

在20世紀80年代，托馬斯・魯夫初露頭角，1995年代表德國參加威尼斯雙年展。2006年獲得紐約國際攝影中心（ICP）頒發的「無限攝影獎」，作品廣被收藏。

這次在台灣展出作品多達百餘幅，除了代表各系列的重要舊作外，還包括未曾在亞洲露臉的新作《中國圖像系列》，頗被期待。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)