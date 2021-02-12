【愛傳媒左化鵬專欄】我的腦海中浮現一幕幕景像。我彷彿看見新疆大草原上，有一位蓄著一綹白色山羊鬍子的老者，彈著奇塔兒（吉他），對著依偎身旁，遠從台灣來的美婦，一遍遍吟唱「在那遙遠的地方」。

這首歌，曾深深打動這位美婦的少女情懷。年輕時，她唱著這首歌，橫度了撒哈拉沙漠，行旅天涯。

老者是王洛賓，本名王榮庭。他是大陸著名的民族音樂家，有「西部歌謡之父」的美稱。這個名字，對台灣人而言，也許陌生。

可是，你一定唱過或聼過他的歌。只要是華人世界，不分男女老少，無論長幼尊卑，也一定會哼哼唱唱「在那遙遠的地方」、「康定情歌」、「半個月亮爬上來」，「達阪城的姑娘」、「彩虹妹妹」、「曼麗」、「掀起了你的頭蓋來」、「哪裡來的駱駝隊」、「在銀色的月光下」等歌謡。

這些旋律優美的民歌，都是他年輕時的作品，早在半個世紀前，就已傳唱大江南北，街頭小巷。

十多年前，大陸發射第一枚探月人造衛星，搭載的就是這首王洛賓24歳時的成名曲「在那遙遠的地方」。

要送給逃避家暴奔上月球的嫦娥。和愣頭愣腦，夙夜匪懈，不停伐桂的吳剛當伴手禮，撫慰他們兩位老人家，千年孤寂的心靈。

美婦，是台灣著名的女作家，原名陳懋平、後改名陳平，筆名三毛。她的作品有「撒哈拉沙漠的故事」、「荷西我愛你」、「雨季不再來」、「夢裡花落」「哭泣的駱駝」、「稻草人手記」、「你是我不及的夢」等。

她曾是台灣許多青少年的偶像。一部部作品，充滿了異國的風情。倘佯其中，帶領人們騎著駱駝，馳騁非洲的沙漠，進入拉丁美洲的原始森林探幽。開啟華人流浪文學的風潮。

三毛，自幼多愁善感。個性稍嫌孤僻的她曾說，王洛賓的歌謡，伴隨她成長。文化大學哲學系畢業後，她又負笈西班牙深造，要從哲學的領域𥚃，探究宇宙不可知的神秘世界。

三毛在台灣時，感情一再受挫，卻在西班牙和荷西相遇，兩人一見鍾情，生死相許，一起流浪到那遙遠的地方，在非洲撒哈拉沙漠，共築愛巢，度過六年甜美的時光。此時，她寫下了一部膾炙人口的「撒哈拉沙漠的故事」。

可恨蒼天無情，荷西在一次潛水時不幸溺斃。下葬時，三毛哭天喊地，雙手流血，刨著泥土，要將將荷西未寒的屍骨，再次擁抱入懷。這一段文字的敘述，感動了多少人的肺腑。

王洛賓和三毛，一在地北，一在天南，這兩顆孤星，各自在海峽兩岸的暗夜長空中熠熠發光。

或許是磁吸作用，讓他們脫離軌道，相撞在一起，迸發出愛的火花。1990年，三毛在新疆旅遊時，順道拜訪了孺慕已久，住在烏魯木齊的王洛賓。

她決心留了下來，陪伴這位孤寂的老人。誰也料不到，年齡相差三十歲的兩人，一位白髮，一位紅顏，他們譜下了人生最後一段戀曲，寫下了一部淒美的愛情故事。

我可以想見，兩人在皚皚白雪的天山下，在蒼茫遼闊的草原中，一定有說不完的話題。兩人的感情生活，都不順遂。

王洛賓的生命中曾有幾位女人，但都如草原的花，朶朶凋謝。三毛的一生中，也出現過幾位男人，但不久，也都先後離她而去。

他們的一生都十分坎坷。王洛賓曾被國民黨認為是共產黨，抓去坐了三年的苦牢。解放後，共產黨又認為他是國民黨，又抓去蹲監，後來他寫了一首歌頌偉大毛主席的歌「薩蘭姆毛主席」，薩蘭姆是新疆回民問安之語，但卻被認為諧音是「殺了吧毛主席」。

因此，又在鐵窗中度過15年。三毛在自由民主的臺灣，為紀念荷西，寓情荷西家鄉的橄欖樹，寫下一首膾炙人口的民歌〈橄欖樹〉，不料，其中的「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，為什麼流浪、流浪遠方、為了⋯⋯」這首歌詞一出，立刻引起有關單位的關切，認為歌詞不妥，好端端的為什麼要流浪？是要流浪回歸大陸，還是流浪到海外搞台獨。這首歌被禁唱了八年，才重見天日。

人生無常，自古多情空遺恨。兩人最後或許因為年齡相差懸殊，或許因生活習慣和思想理念的不同。相聚如浮萍，終究又分手。

三毛揮揮衣袖不帶走一片雲彩，回到台灣，給王洛賓去了一信，不久後，在榮民總醫院住院療病時，被發現上吊自殺。

結束了48年的芳華。王洛賓得知噩耗，悲痛欲絕，寫了人生最後的一首歌〈等待〉，這首歌成了絶響，幾年後他含悲而終，享年84歲。

【三毛的信】親愛的洛賓：

萬里迢迢，為了去認識你，不是偶然，是天命。無法抗拒的。

我不要稱呼你老師，我們是一種沒有年齡的人，一般世俗的觀念，約束不了你，也拘束不了我，尊敬與愛，並不在一個稱呼上，我也不認為你的心已經老了。

我回來了，閉上眼睛，全是你的影子。你無法要求我不愛你，在這一點上我是自由的。

三毛

王洛賓的〈等待〉歌詞

妳曾在橄欖樹下，等待又等待，我卻在遙遠的地方，徘徊再徘徊。

人生本是一場迷藏的夢，切莫對我責怪。

為把遺憾續回來，我也去等待，對著那橄欖樹，獨自膜拜。

你永遠不再來，我永遠在等待。等待、等待、等待、等待，越等待我心中越愛。

為把遺憾續回來，我也去等待，每當月圓時，對著那橄欖樹，獨自膜拜。

你永遠不再來，我永遠在等待。等待、等待、等待、等待等待。越等待，我心中越愛。

一封信，一首曲。問世間情為何物，直教人生死相許。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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