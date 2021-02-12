春節期間各大百貨公司都會推出福袋，台中新光三越年初一抽2021年牛年福袋首獎，沙鹿區顏小姐奪得1克拉鑽戒、價值68萬元；不僅如此，去年她女兒也是1克拉鑽石得主，母女倆就是這麼幸運，業者推算一家人連2年抽中首獎機率僅700億分之1。

45歲沙鹿顏小姐今年幸運奪得價值68萬元的1克拉鑽戒，她上台領獎時，主持人問說要如何使用這顆鑽戒時，她竟然驚爆她18歲小女兒正是去年抽中價值49.8萬元、1克拉鑽石得主，讓主持人當場覺得很震驚，直呼「這家人也太幸運了！」

顏小姐說，今年是第3次購買新光三越福袋，因去年女兒已抽中鑽戒，今年希望能抽中第二大獎按摩椅或第三獎電動機車，沒想到又抽中第一大獎鑽石。她說，抽獎前沒有特別去拜宮廟，平常心看待，但身上帶了8800元現金沾喜氣，沒想到竟又抽中1克拉鑽戒。

對於同一家人連續兩年抽中首獎機率有多少？新光三越百貨推算，今年28萬名APP卡友同時段抽500個福袋，再從500人中抽5個得主抽金蛋，抽中金蛋者可奪得2021年牛年福袋首獎，獲獎機率是28萬分之1。去年APP卡友數為25萬人，獲獎機率是25萬分之1，一家人連續兩年都抽中首獎機率僅700億分之1。

(中時 )