泰國生育率在去年降到1.51創下史上新低，新生兒登記數目低於60萬人，學者警告，政府若不採取政策應對，未來10年生育率恐怕會降到1.3。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）和「民族報」（The Nation）報導指出，根據泰國皇家婦產科學院（Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologist）提供的數據，泰國去年的新生兒數目低於60萬人，婦女生育率下降到1.51，創下史上新低，在東協（ASEAN）國家中，只有新加坡低於泰國。

泰國國家統計局調查指出，1960年代以來每年有超過100萬個出生登記，但2012年開始嬰兒登記數少於80萬人。

根據世界衛生組織（WHO）以及世界銀行（World Bank）的研究，一個國家的生育率若低於2.1，這個國家將快速邁入老齡化社會，需要引進外來勞動力。

泰國皇家婦產科學院教授坎通（Kamthorn Pruksananonda）指出，過去泰國的生育率曾經高達5.1 ，現在降到1.51，如果國家不採取作為，未來10年內就會降到1.3。

公共衛生部副部長沙堤（Sathit Pitutecha）表示，政府正在研擬促進生育率的政策，如果有夫妻已經準備好要生孩子，政府會提供他們所需要的幫助，確保孩子從出生到成長的健康。

沙堤表示，除此之外，公共衛生部也會舉辦活動，希望增加單身人士約會的機會，以及促進想生孩子夫妻的生育健康。

泰國2005年就被列為正在老齡化的社會，超過60歲以上的人占總人口的10%，預估2027年會達到20%，成為真正的老齡化社會，2031年若超過65歲的人口達20%，就會被列為超級老齡化的社會。（編輯：黃自強）1100212

(中央社)