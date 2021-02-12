國民黨主席江啟臣，一早結束自己立委選區豐原行程後，外縣市拜年首站就選在彰化，抵達員林福寧宮時，在副縣長、市長、立委、議員、廟方主委等人陪同下，參拜員林媽。（吳建輝攝）

下午首站選在彰化南瑤宮，發放福袋排隊人潮爆滿。（吳建輝攝）

抵達員林福寧宮時，民眾排隊熱絡，隊伍綿延近百公尺。（吳建輝攝）

排隊人潮滿到福寧宮廣場外。（吳建輝攝）

「得彰化者得天下」，大年初一國民黨主席江啟臣馬不停蹄，一早結束家鄉台中行程，緊接著到訪彰化幾家指標性廟宇，下午1點開始從北彰化的彰化南瑤宮開始往南、再到南彰化員林福寧宮，社頭清水巖寺，最後回到鹿港天后宮，所到之處民眾都爭搶江啟臣發送的小紅包，人氣爆棚。

國民黨主席江啟臣，一早結束自己立委選區豐原行程後，外縣市拜年首站就選在彰化，過去彰化被視為藍綠重要版圖的分水嶺，首站走春行程就選擇彰化，測驗人氣意味濃厚，而彰化鄉親也沒有讓他失望，江啟臣所到之處都深受民眾歡迎，員林南瑤宮排隊領福袋的民眾，隊伍更綿延將近百公尺。

江啟臣到訪員林福寧宮時表示，自己雖然住在台中，但是自己與彰化的關係相當密切，還說自己的親哥哥、跟大嫂，就住在員林，要與鄉親「搏感情」，獲得民眾掌聲，他說，今年因為新冠肺炎疫情因素，所有作息都受到影響，希望今年在媽祖的保佑，疫情能趕快離開，早日恢復正常作息，

江啟臣稍早也回應，積極走春是否為接下來黨魁鋪路，他僅說他已是黨魁、會繼續做好立委、主席工作，強調會好好「思考每一件事情」；而江啟臣拜訪彰化，包括彰化前議長白鴻森、副縣長洪榮章、立委謝衣鳳、前立委林立禪，員林市長游振雄、彰化縣議員曹嘉豪等地方人士皆到場。

(中時 )