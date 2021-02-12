家住新北市三重區30歲林姓男子從事油漆防水工程，擔任學徒將近4年每天努力工作賺錢，春節前夕小年夜發年終獎金8萬元，11日除夕上午前往龜山區姑姑經營服飾店拜年送禮，也不忘購物衣服犒賞自己，下午返回新北市三重區住處，到家才發現皮包不見，大把鈔票被另一名蔡姓男子拾獲，送交派出所讓林男失而復得超級開心。

蔡姓男子經過龜山區東萬壽路發現地上一個黑色長皮包，打開看大把千元大鈔不為所動，立即交給附近執勤壽山巖觀音寺交通疏導巡邏警員林政誼，林員依規定受理清查皮包內有新台幣7萬5415元及證件，立即聯繫失主李先生，李趕到龜山派出所認領清點錢財，年終獎金失而復得萬分高興，請員警提供拾獲人的聯繫方式感謝他的義行。

龜山派出所所長馮理澤表示，員警知道民眾急需要錢過新年，馬上聯繫上失主李先生，呼籲民眾身懷大筆現金要保管好錢財，警方呼籲春節期間採買年貨要注意自身財物防扒竊、防詐騙，駕駛車輛切勿酒後駕車、飲酒不開車，另外各地警察機關貼心提供春節期間大筆現金護鈔服務、旅遊踏青巡迴家園服務等措施，希望大家多加利用平安過新年。

(中時 )