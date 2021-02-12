英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）遭中國國家廣電總局禁播後，香港電台立即跟進。據央視新聞報導，香港電台發言人今天（12日）表示，根據國家廣電總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理，香港電台12日23時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道及《BBC時事一周》。

香港電台報導稱，該直播通常從晚23點持續至次日早7點。

12日凌晨，中國國家廣電總局發佈通告：經調查，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

此後，BBC發文回應。一篇被「BBC新聞媒體團隊」帳號置頂的推特文章稱，對於中國的做法，BBC「表示失望」。BBC的聲明稱：「BBC是世界上最值得信賴的國際新聞廣播機構，公正、不偏不倚地報道世界各地的新聞。」

英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）在推特發文稱，中國決定在中國大陸禁止BBC世界新聞，「是對新聞自由的不可接受的削減」，稱這一舉措「只會損害中國在世界範圍內的聲譽」。

就在2月4日，英國通信管理局以存在「政治屬性」為由，突然強行吊銷中國國際電視台（CGTN）在英國的落地許可。CGTN回應說，對此裁決表示遺憾並堅決反對。

5日，外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌應詢指出，英方一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，對CGTN在英落地傳播進行干擾、橫加阻撓，這是赤裸裸的雙重標準和政治打壓。中方敦促英方立即停止政治操弄，糾正錯誤。「中方保留作出必要反應的權利，維護中國媒體的正當權益。」

對於BBC自稱是「全世界最值得信賴的新聞機構」，汪文斌回擊稱，BBC世界新聞頻道1月26日播出的涉新冠疫情新聞視頻中，將疫情與政治掛鈎，移花接木，將一段反恐演習視頻作為中國防疫部門「暴力執法、侵犯人權」事實新聞播出，這難道是準確報導嗎？

對於BBC自稱它「公正、不偏不倚地報道世界各地的新聞」，汪文斌反問道，世衛組織專家正在就病毒的溯源問題與中方合作開展調研，同時疫情更早多點暴發的新聞多次見諸各國媒體報端，BBC在報道中仍堅稱武漢是疫情發源地，這是公正報導嗎？

(中時 )