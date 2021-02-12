每年大陸央視都會舉行《春節聯歡晚會》，今年舉辦在除夕（11日）晚間，現場星光熠熠，楊冪、倪妮、張藝興、黃子韜、江疏影和佟麗婭都是活動嘉賓，將事業中心轉到對岸的星二代歐陽娜娜也不例外，就連周杰倫（周董）都受邀，只是他用雲端視訊的方式演出，意外掀起熱議，甚至登上微博熱搜。

今年春晚邀請到天王周杰倫，受到新冠肺炎影響，他透過雲錄製的方式獻唱自己的歌曲《Mojito》，在影片中他穿著黃粉相間的外套，下身搭配純白長褲，由於歌曲設定在夏天，藍天白雲、一望無際的海邊、椰子樹、熱氣球、跑車和檸檬片等元素主題，讓畫面顯得多彩明亮還帶點粉色，與春晚的大紅主題顯得有些格格不入，被大陸網友虧說：「這是MV看一遍嗎」、「看完周董立馬關燈睡覺」、「此段表演可以說跟春晚是毫不相關了」等，關鍵字「懷疑周杰倫舞台是放的MV」甚至成為微博熱搜。

周杰倫用雲錄製方式登上舞台，被網友虧就是在看MV.（圖／微博@春晚）

而歐陽娜娜也沒缺席春晚活動，她綁著ALL BACK馬尾露出乾淨的臉龐，身穿火紅的洋裝現身，被安排與佟麗婭、陳偉霆、江疏影、杜江、龍紫嵐合唱開場歌舞《萬事如意》，歌詞中「一家人聚在一起最熱鬧」展現團結的力量。

歐陽娜娜出席央視春晚。（圖／微博@春晚）

除此之外，早年移民加拿大的女星張韶涵已經連續兩年為央視春晚演唱，與成龍、李玟、周冬雨等人演唱《明天會更好》，在山東的春晚也現身演唱《隱形的翅膀》，陶醉的歌聲掀起回憶殺，網友紛紛大讚這麼多年了，張韶涵的嗓音一樣美妙。

張韶涵連續2年獻唱央視春晚。（圖／微博@春晚）

(中時新聞網)