過年就是一家人團圓相聚的日子，這時如果孤單一人，自然顯得特別寂寞，一名男子年輕時認真打拚，中年後賺了不少錢，但開始外遇養小三，被妻子發現後帶著孩子離開，男子也不介意，想不到多年後，竟淪到邊吃年夜飯、邊落淚。

命理師周映君在節目中分享一段故事，表示自己一名男客戶，年紀輕輕大約15歲就到台北打拚，之後也娶妻生小孩，且30歲就開了一間店，因此賺了不少錢，這名客戶逐漸應證「男人有錢就作怪」，55歲開始沉迷六合彩簽賭。

不僅如此，男子也認識小三，對感情不忠，事後老婆發現男子外遇，毅然決然跟男子要錢後便離開，兒子也跟妻子走了，但當時男子不介意，認為賺錢不難，只要能與小三在一起就好，未料，小三得知男子將錢都給妻子，隨即與男子分手。

由於先前賺錢成功的經驗，男子自認會做生意，錢可以再賺，結果健康突然出問題，身體瞬間倒下，既沒錢也沒人照顧他，某年除夕夜，男子突然一陣難過，晚上自己買便當吃，一時沒食慾也吃不完，邊吃邊落淚，感嘆自己早年成功，如今卻淪落這種下場。

(中時新聞網)