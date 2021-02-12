阿里巴巴創辦人馬雲去年10月底抨擊大陸金融監管制度後，旗下螞蟻金服IPO掛牌被喊卡，之後馬雲鮮少露面，3個多月來外界一直關注他的下落？外媒引述知情人士消息指出，馬雲最近幾周都在海南三亞的紅峽谷高球場打高爾夫球，直接戳破他被官方「軟禁」的傳聞。

美國財經媒體報導，紅峽谷高爾夫球會位海南島最南邊，場內有國際標準27洞，佔地面積2000畝，擁有湖景、沙漠、山地等景觀，為大陸唯一具有熱帶風情的國家級度假區。

對於馬雲打高爾夫球的消息，阿里巴巴、螞蟻集團和球會代表都未做任何回應。

阿里巴巴最早投資者之一、軟銀創辦人孫正義日前發布軟銀財報時表示，他一直與馬雲保持聯繫，雖未透露馬雲行蹤，但提到對方喜歡繪畫，聊天時會分享自己的素描畫作。

上月20日是馬雲最近一次公開行程，當時他透過視訊連線與上百名鄉村教師碰面，並發表談話。

有趣的是，上次馬雲現身消息成為市場利多，激勵阿里巴巴股價暴漲8.5%；但這次現身效應減弱，10日股價僅上漲2.6%，周四封關小跌0.38%、收在261港元。

(中時新聞網)