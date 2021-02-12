罷捷失敗後，台灣基進黨立委陳柏惟被列為下一波「割萊委」重點對像，有外界以2016年和2020年的立委選票分析，認為中間選民有所成長，罷免能否成功還難有結論，對此，資深媒體人尚毅夫直言，如果真要用中間選民來分析的話，結果不一定有利民進黨和陳柏惟，因為中間選民有一部分也對萊豬議題不滿，當初投給陳柏惟的中間選票，至少會消失8成。

對於罷免陳柏惟，尚毅夫昨（11日）在政論節目《鄭知道了》上表示，陳柏惟是「直接」在萊豬議題有表態的投票者，遭罷的王浩宇或沒被罷成功的黃捷面對萊豬議題，因2人身為市議員，所以沒有直接面對的問題，但陳柏惟有，因此若有一部分持反對萊豬進口的中間選民出來投下贊成罷免票，就會擴大同意罷免票、不同意罷免票間的差距，再加上陳柏惟身為立委，位階又高於市議員，所以對國民黨來講，陳柏惟才是罷免案中最關鍵的戰役。

尚毅夫更從2016年和2020年的立委選票來分析台中第二選區的藍綠選票結構，他稱前藍委顏寬恒在2016年的得票為9萬3495票，2020年為10萬7766票；而民進黨2016年推派的陳世凱得到8萬多張選票，2020年綠營和基進黨合作推出陳柏惟則拿到11萬多選票。在2020年選情不利國民黨的氛圍下，顏寬恒的票還能有所成長，並未消退，民進黨則是在選戰最後關頭催出2萬多張的中間選票。但在這次罷免案中，這2萬多當初投給陳柏惟的選票會做出怎樣的選擇？尚直言，他認為至少會消失8成的選票，結果恐對民進黨不利。

尚毅夫最後表示，這場罷免案最關鍵還是在於顏家的動員能力要不要開到最大。不過，若是真的罷免陳柏惟成功，則黨主席江啟臣連任機會大增，因為江啟臣的選區在台中，且又是現任黨主席的緣故，但要是輸了，江就提前再見。

(中時新聞網)