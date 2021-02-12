綾瀨遙／戶田惠梨香

先前曾有一檔綜藝節目會邀請電視台各大新劇的演員來錄製節目，但這樣大集合的現場中，唯獨身為女主角的戶田惠梨香沒有出席，而由於另一部新劇的女主角綾瀨遙也在現場。就有媒體推測，因為戶田惠梨香的老公過往曾與綾瀨遙交往過，所以戶田惠梨香為此避免與綾瀨遙同台。

宮崎葵／二階堂富美

二階堂富美與宮崎葵。（圖／翻攝自網路）

出道沒多久就廣受歡迎的二階堂富美，因為長相神似宮崎葵，曾經被媒體形容為「宮崎葵接班人」，而他本人相當排斥這件事情，周刊《FRIDAY》曾於2018年時爆料，在二階堂富美的拍攝現場，工作人員與經紀公司都不會提到宮崎葵的名字。

藤原龍也／伊藤英明

藤原龍也與伊藤英明。（圖／翻攝自推特）

藤原龍也與伊藤英明曾在2017年合作電影《第22年的告白：我是殺人犯》的拍攝，沒想到拍攝結束後傳出兩人不合的消息。當時有日媒爆料，兩人不合的原因是源自於各自隊演出的堅持，讓拍攝現場有點尷尬。而在結果首映記者會時藤原龍也缺席，業界因此謠傳兩人不合的傳聞業界。但藤原龍之後曾表示，自己私下有與伊藤英明見面。

松嶋菜菜子／稻森泉

松嶋菜菜子與稻森泉。（圖／翻攝自推特）

稻森泉曾於日劇《海灘男孩》與反町隆史結緣，兩人交往了一段時間後分手。但之後反町隆史又在《GTO麻辣教師》和松嶋菜菜子結緣，兩人也因此步入婚姻。之後松嶋菜菜子和稻森泉也盡量避免同台，主要就是因為反町隆史的關係。

鈴木京香／米倉涼子

鈴木京香與米倉涼子。（圖／翻攝自推特）

鈴木京香與米倉涼子曾於日劇《非婚家族》合作過，兩人分別飾演男主角真田廣的前妻與再婚妻子，當時就傳出個性好勝的兩人在現場有所爭執，再加上米倉涼子後來靠著《派遣女醫》成為收視女王，拉大與鈴木京香的身分與地位，因此業界也將兩人列為共演NG名單中。

織田裕二／柳葉敏郎

織田裕二／柳葉敏郎。（圖／翻攝自推特）

織田裕二在電影《大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》與柳葉敏郎合作，最後該部電影票房高達173.5億日幣，列入日本前10大影史票房。但兩人在戲外頻頻傳出不合的傳聞，在《大搜查線》系列電影完結後，兩人再也沒有同台過，也沒有合作新戲。

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(中時新聞網)