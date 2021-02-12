遠東SOGO新春福袋商品今年數量增1成，忠孝館和復興館11時開門前有超過6000人排隊，盛況不輸周年慶，董事長黃晴雯帶領團隊迎賓，她表示，今年的大環境是好的，台灣GDP已超過3萬元美金，達到已開發國家的標準，肺炎的疫苗也有了，國內外預測台灣的經濟成長可達到3.3至4.3%間，「我認為今年是滿樂觀的，但疫情變化仍要審慎，最重要的是保持賣埸安全！」。

SOGO忠孝館和復興館11時開門前有超過6000人排隊。（郭家崴攝）

SOGO今年保留現場販售福袋，黃晴雯說「台北東區年味更足」，並表示今年福袋很不同，有線上預購，加上購買時間從3天擴增為5天，每個樓層都有，且是無雷福袋，人群就不會聚集，買到了商品還可以再另外抽大獎。

談及明年下半年新光三越要進駐台北東區「Diamond Towers」，商場規模涵蓋A、B兩棟的1至4樓，合計面積為4338坪，會是SOGO的鄰居，黃晴雯說，SOGO這2、3年與東區發展協會合作，把百貨周年慶擴大成東區的周年慶，近來寶雅、H&M等美妝、快時尚也進駐東區；她看好有新夥伴新光三越加入，雖量體不是那麼大，可能會做比較特別的店，與SOGO台北店的業態不同，「會豐富整個東區多樣化的面貌，可以吸引不同年齡層的客人，對東區只有好沒有壞，我們很開心。」。

今年SOGO台北店新春福袋販售日期從初一至初三延長至初五，天天抽金色iPhone 11 Pro，初一獎最多，還可抽紫南宮開運金雞、台鈴eReady智慧雙輪電動車，預估福袋業績可有兩位數成長。

SOGO董事長黃晴雯（左2）帶領行政總經理杜金森、販促部副總播本昇、忠孝館店長李景銘一起在忠孝館迎賓。（SOGO提供）

今早11時開門前，忠孝和復興兩館超過6000人排隊，頭香是35歲永和葉先生，目前擔任電信業客服，昨晚20時過後就到SOGO忠孝館排隊，排了近15小時，他從18歲開始買福袋，已連續15年在SOGO買福袋，他說除了第1年沒搶到第1名，後面14年都是頭香，堪稱是SOGO鐵粉：「今年是第15年，希望拚到20年。」

往年葉先生都排4樓的福袋，今天改排8樓家用/家電的千元福袋，可惜dyson吸塵器被抽走，看到同行的同事抽到iPad，他是1780元的果汁機，一度笑稱「心碎了」。他與同事為了增加大獎中獎機率，還到6樓團購Porter的福袋。

SOGO台北店即起至2月16日推出「金牛賀喜刷好康」，刷10家指定銀行信用卡最高享8%回饋；台北店3館美妝、服飾、家電等福袋商品1.3折起，搭配刷卡回饋更優惠。今年首度有初一限定買1000元家電福袋加碼抽，除了能獲得2000元超值抵用券，還能抽最大獎JOHNSON小漾沙發按摩椅；且首次有「開運金幣線上抽」，凡SOGO LINE好友初一12時可抽紫南宮過爐祈福開運金幣。

SOGO董事長黃晴雯（左）發紅包給入館的小朋友。（SOGO提供）

忠孝館初一獻金喜，化妝品、女鞋、家電寢具、童裝、內衣等樓層都有千元金喜福袋券，10F運動休閒樓層大膽「哞財High命」，買1000元的福袋，有機會獲得2萬元紅包券；1F化妝品區單筆消費滿千元，抽保養彩妝、香水等甜蜜好禮；4F珠寶鑽石樓層單筆消費滿2688元，有「夢想成金抽獎」，最高抽價值6萬8000元的牛年金飾。

復興館初一限定推出流行服飾、女鞋及美食超值福袋券。B1女鞋區開賣1299元福袋，內含價值5500元面額券，折數相當於2.3折；7F販售2000元福袋，最大獎為萬元紅包券。各樓層還有新年特別活動，初一至初三於B1化妝品區單筆消費滿2021元，可參加「喜迎金牛 好運抽抽樂」，有機會獲tokuyo Mini玩美椅等精美小家電；初三至初五於3F單筆消費滿6800元，可參加開春抽獎，有機會獲國際牌除溼機、東元空氣清淨機、GEORG JENSEN OFFSPRING心型鍊墜等限量好禮。

葉先生是SOGO福袋頭香王，他到8樓買家用/家電福袋，獲得1780元的果汁機。（郭家崴攝）

葉先生是SOGO福袋頭香王，他到8樓買家用/家電福袋，獲得1780元的果汁機。（郭家崴攝）

葉先生與同事是福袋四劍客，買完8樓福袋，再去6樓買Porter福袋。（郭家崴攝）

葉先生與同事是福袋四劍客，買完8樓福袋，再去6樓買Porter福袋。（郭家崴攝）

SOGO台北店初一限定福袋大獎是紫南宮開運金雞。（SOGO提供）

SOGO台北店初一、初二限定福袋大獎「台鈴eReady智慧雙輪電動車」，市價7萬4980元。（SOGO提供）

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