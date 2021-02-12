外賣行業每逢春節除夕團圓夜都是忙翻天，卻可趁這天大賺一筆，可是大陸廣東一名外賣小哥，卻在除夕這天接到一張讓他頭皮發毛的神訂單，當他看到外送地址是醫院的停屍間，嚇得連打電話手都在發抖。

據《搜狐》報導稱，外送員每天都會接到不同的訂餐與送餐地址，難免會遇到一些奇怪的事情，但廣東中山市一名外賣小哥，卻是接到一張來自地獄的訂單，訂單內容是「一份炒河粉，一份雞扒包，一杯飲品」。

雖然內容看似普通，但收貨地址讓外賣小哥嚇破膽，訂餐人註明自己是「神先生」，指定地址送到「廣東中山市陳星海醫院地下三層停屍間」，還註明「右手邊第四排第四格拉開後，放進去。」

外賣小哥以為是同事惡整，經確認真有此單，只好把外賣食物放到醫院前台，然後打電話讓對方出來拿，結果嚇得他連打電話手都在發抖。

此文釣出不少網友分享外賣經歷「曾經在半夜送過重症加護病，全是半死不活的人，真佩服小護士的膽量」。也有人留言說：「送到停屍間，這給誰吃啊？」、「外賣吃飽了再上路」、「做個紙外賣，寫好收件地址燒過去就行了，就這水平還送外賣」。

(中時新聞網)