大年初一驚魂！新北市三峽老街一名豬血糕攤販，今下午3時許疑似瓦斯氣爆竄出零星火球，波及攤位旁2名30多歲女子，1女雙手2度1％燒燙傷，另一人左前臂與左前額3度2％燙傷，現場沖水緊急處置後送醫治療，目前暫無大礙；警方已請釀事攤車先行停業，正釐清起火原因。
由於今是大年初一，三峽祖師廟和三峽老街走春人潮眾多，有目擊者將現場畫面分享上臉書地方社團，提醒路過民眾注意，不少網友留言表示，「願大家平安無事！」、「願平安」、「太可怕了」。
(中時新聞網)
大年初一驚魂！新北市三峽老街一名豬血糕攤販，今下午3時許疑似瓦斯氣爆竄出零星火球，波及攤位旁2名30多歲女子，1女雙手2度1％燒燙傷，另一人左前臂與左前額3度2％燙傷，現場沖水緊急處置後送醫治療，目前暫無大礙；警方已請釀事攤車先行停業，正釐清起火原因。
由於今是大年初一，三峽祖師廟和三峽老街走春人潮眾多，有目擊者將現場畫面分享上臉書地方社團，提醒路過民眾注意，不少網友留言表示，「願大家平安無事！」、「願平安」、「太可怕了」。
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