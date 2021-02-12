美媒引述消息人士指出，美國前總統川普去年染上新冠肺炎時，症狀比外界知道的還要嚴重，出現了肺浸潤等重大急性症狀，醫生甚至一度考慮要為他戴上呼吸器。

《紐約時報》報導，川普2020年10月染上新冠肺炎時，病情比外界所知更為嚴重，甚至出現肺浸潤等急症狀況。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士證實，美國前總統川普2020年10月染上新冠肺炎時，病況一度令人擔憂，醫療團隊甚至考慮讓他戴上呼吸器。

《紐約時報》（New York Times）昨（11）日率先披露川普去年染疫時症狀比外界已知還要嚴重的消息，報導指出，川普當時實際上出現了肺浸潤的狀況。肺浸潤是一種肺部出現液體、細菌等物質的發炎狀況，出現肺浸潤時，患者通常已經併發其他症狀，從一般X光攝影、掃描等程序中就可以輕易檢查出來，患者部分肺部會呈現不透明的白色，報導指出，肺浸潤是新冠肺炎的急性症狀。

《紐時》也指出，川普當時的血氧濃度甚至降到只剩下80%多。報導指出，川普御醫康利（Sean Conley）當時對於外界詢問川普病情閃爍其詞，直到川普恢復後才向記者表示川普的血氧濃度從未降到80%。

另外他也迴避記者們有關川普是否接受輸氧治療的提問，CNN指出，當時康利只回應「川普現在不需要輸氧」，針對記者詢問川普是否曾經接受過輸氧治療等問題時，康利也答非所問，強調「他今天早上完全不需要輸氧治療」、「他現在不需要，昨天、今天他都沒有接受輸氧治療」。

針對川普當初病況可能比原先知道的更為嚴重，布朗大學（Brown University）公共衛生學院院長吉哈（Ashish Jha）表示，康利對外隱瞞川普病情的行為「令人不安」，他說康利當時明顯在迴避及欺騙，他說如果當時康利醫生及白宮對美國民眾公開病情的話會更好，現在這種狀況不只令人失望，也讓人難以忍受。

川普當時靠著美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Inc.）的實驗性抗體療法康復，不過前美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）則從未接受這種療法，消息人士透露，梅蘭妮亞堅持讓病毒走完自己的病程，並且只使用藥草茶以及其他藥效較止痛藥弱的藥物來治療症狀，所以梅蘭妮亞花了「非常、非常久」的時間病情才好轉。

(中時新聞網)