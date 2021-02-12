北市士林區王姓男子上月底穿女裝尾隨夜歸女子，檢警查出他曾以類似手法性侵女子，遭判刑10年8月，檢警擔心王男利用凌晨尋找弱女子下手，依法使用科技設備監控，在腳上安裝電子腳鐐，成為全台首件偵查中安裝監控替代羈押的案例。

上月23、24日，王姓男子戴著假髮，穿著高跟鞋，凌晨1點多在北市士林區延平北路6段閒逛，其中一名女子說，男子牽腳踏車企圖偽裝成附近住戶，掩飾變態行徑，所幸女子進入自宅樓梯間，家人發出咳嗽聲，變態男子才倉皇離開，2名女子因而向警方報案。

由於王男僅跟蹤他人涉犯違反社會秩序維護法，另外，進入樓梯間部分，涉犯妨害自由，警方上週通知王男到案說明，他矢口否認有歹念，訊後法辦。

檢方查出，王男是警局列管的「性侵害犯罪加害人登記報到人口」，自2018年9月出監後，警方固定查訪，儘管他沒有更進一步違法的行為，但行為已引起附近夜歸女子恐慌，而且出獄後，還曾犯下偷竊腳踏車等罪，檢察官擔心他會再犯，依法在王男的腳上安裝監控設備替代羈押。

據了解，俗稱「電子腳鐐」的科技監控設備，除了腳踝型還有手腕型，常用於性侵害受刑人假釋期間，監控單位會設定電子圍籬，白天可自由行動，但晚上就會被監控，一但沒有到固定住所觸動警示，警方就會立即查訪。

(中時 )