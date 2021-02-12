一家五口都來排大年初一搶好運。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

消費者立馬開箱好運來。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall一早已湧現買福袋的排隊人潮。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

大年初一走春拜年，許多人最愛搶福袋沾喜氣，麗寶Outlet Mall今年首次推出一卡行李箱福袋，限量100個，開店半小時不到即完售。來自彰化陳先生拔得頭籌搶下第一卡福袋，立馬開箱覺得超划算，還有機會抱走Switch、姬龍雪手錶、萬元購物金大獎。

麗寶Outlet Mall指出，春節獨家舉辦《迪士尼系列小汽車節》，迪士尼的粉絲們驚呼連連，超多經典款角色化身超Q萌小汽車，還有女孩們夢幻逸品公主珠寶車、TSUM TSUM、CARS系列小汽車等，更多週邊商品、超值福袋等您開箱。

現場還將皮克斯動畫場景搭配小汽車打造成拍照打卡牆，讓大小朋友們閃光燈拍不停；另外，汽車迷最愛的TOMICA(多美小汽車）也與大家見面，現場展售全台首發的藍寶堅尼合金小汽車紅色款，讓蒐藏家們爭相搶購，車迷們絕對不要錯過。

麗寶Outlet Mall今年首次推出一卡行李箱福袋，限量100個，玉山麗寶聯名卡友只要988元，開店半小時不到即完售。20吋寶藍色行李箱，內含獨賣鐘樓星巴克馬克杯、牛年限定紅色口罩等，還有機會抱走Switch、姬龍雪手錶、萬元購物金。

來自台北林小姐一家五口表示，經國道1號后里交流道下，至麗寶Outlet只要5分鐘真的超級方便，用餐順便為家人採購新衣，主要鎖定運動品牌跟童裝，期待NEW(牛)轉錢坤抽紅包趣味活動，希望可以初一好運旺旺博的好彩頭。

春節期間，為配合過年的國旅人潮，麗寶樂園渡假區全力配合中央政策，以全程配戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒的「防疫五大招」，打造安心安全的旅遊、消費環境。

麗寶樂園渡假區表示，去年春節期間就配合政府實施人潮總量管制，平時已落實防疫措施，對於防疫工作相當孰悉，今年春節也會遵從觀光局、指揮中心相關防疫規範，遊客進入園區全程佩戴口罩，並於服務空間或園區出入口，量測遊客額溫，超過37.5度者禁止進入，多處準備酒精供遊客手部消毒，並在全場域、廁所、扶梯...等公共區域加強環境整理及清潔消毒頻率。同時也將於春節期間進行停車總量場管制，渡假區將做好萬全準備，持續打造安心、安全購物環境。

(中時 )